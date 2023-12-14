Шість росіян та п'ять білорусів, які отримали ліцензії для участі в Олімпіаді-2024 у Парижі, виступають у таких видах спорту, як боротьба, велоспорт, веслування та плавання. Про це Міжнародний олімпійський комітет (МОК) повідомив російському РБК.

На сьогоднішній день спортсмени (з росії та Білорусі - ред.) як індивідуальні нейтральні атлети (AIN) отримали одинадцять квот на Олімпійські ігри в Парижі: шість по боротьбі, три з велоспорту, одну з академічного веслування і одну з плавання.

МОК не уточнив, які квоти отримали росіяни, а які білоруси. Імена спортсменів, які отримали ліцензії, будуть підтверджені на пізніших етапах процесу допуску спортсменів.

8 грудня МОК оголосив, що кваліфікацію на Олімпійські ігри в Парижі пройшли 11 індивідуальних нейтральних спортсменів: вісім з громадянством рф та троє з білоруським.

У четвер, 14 грудня, організація змінила кількість виданих ліцензій росіянам - тепер у спортсменів з рф їх п'ять, а у білорусів шість.

МОК допустив росіян та білорусів до Олімпіади в якості так званих індивідуальних нейтральних атлетів, якщо вони кваліфікувалися на неї відповідно до регламенту відповідної федерації. Спортсмени зможуть виступати у білій або однотонній формі з нанесеною на неї абревіатурою AIN або затвердженою МОК емблемою.

Нагадаємо, що російських легкоатлетів не допустять до Олімпіади в Парижі.