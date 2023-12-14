Вогнем противника також були охоплені Невське та Білогорівка.

120 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують одразу на кількох напрямках. Найгарячіший - традиційно - Авдіївка. За минулу добу там 57 спроб прорвати нашу оборону.

Складно і на Куп'янському напрямку. Окупанти атакували в районі Синьківки. Всі ворожі атаки українським захисникам вдалось відбити. Атакують росіяни і неподалік Бахмута, намагаючись повернути втрачені позиції на околицях міста. Детальніше про чергову воєнну добу на українському Донбасі - в нашому огляді.

Тривають бої за Марʼїнку, протягом дня наші захисники відбили 19 атак.

Ворог вже не раз заявляв про окупацію міста на межі із Донецьком, проте сили оборони стримують орду.

Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія":

В районі Мар'їнки противник накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває.

Пекло й навколо Авдіївки. Ворог штурмує у бік Степового та коксохіму на півночі. Намагається атакувати й з півдня, щоб замкнути навколо міста кільце.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Сили оборони успішно відбили 29 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 28 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Водночас правоохоронці та волонтери продовжують евакуювати цивільних з Авдіївки та прилеглих сіл.

Коровка, собачка - всєх, всєх відпускаємо, тому що на цьому авто ми далеко з ними не уїдемо. Шевченко Сергія Васильовича, давно я за ним повинен був заїхати, забрати, але досі сидів з бабусею. Бабусі вже не стало, тому можна виїжджати звідси.

Триває евакуація цивільних й з Часового Яру.

Сергій Чаус, керівник Часовоярської міської військової адміністрації:

Кожен раз, коли ми евакуємо людей, ми розуміємо, що ці люди будуть мати нормальне життя в іншому місці. Там, де немає вибухів, де багато менше ризиків.

Місто-супутник фортеці Бахмут готується чинити опір окупантам. Важкі бої тривають у районах Хромового та Богданівки. На південному фланзі захисники тримають оборону в районі Кліщіївки. Ворог намагається наступати й у бік Сіверська. Через постійні обстріли місцеві жителі другу зиму поспіль живуть у вкрай складних умовах - без води, електрики, газу, гріються буржуйками.

На Луганщині ворог атакував на території Серебрянського лісу - невдало. По цій же ділянці фронту рашисти били з мінометів та артилерії.

Вогнем противника також були охоплені Невське та Білогорівка. Та попри обстріли та ожеледицю, поліцейські Луганщини змогли доправити гуманітарні вантажі до деокупованих сіл.