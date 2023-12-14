Постраждали також восьмеро дорослих - наразі з них лише одна людина залишається у лікарні.

Основним напрямком удару дронів-камікадзе була Одещина. За повідомленням очільника області Олега Кіпера, внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів", пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, з них троє - діти. Загалом, різного ступеню пошкоджень дістали 11 будівель. Детальніше про наслідки чергової російської атаки - в репортажі Андрія Анастасова.

Тридцять два безпілотники типу "Шахед-136" та "Шахед-131". Саме стільки дронів ворог спрямував минулої ночі по Одещині. Спочатку - атакував саме Одесу. Сили ППО на відмінно відпрацювали по цілях, але уламки збитих "безпілотників" пошкодили близько двадцяти будівель - і зокрема, ось цей гуртожиток.

Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України:

На жаль, збиті безпілотні літальні апарати несуть не менше загрози - тому що ворог навмисно спрямовує їх через житлові квартали, через промислові квартали для того, щоб завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі.

Вибух зруйнував стіну будівлі, спалахнула пожежа, навколо повибивало вікна, двері, а найстрашніше - постраждали діти, які перебували у гуртожитку. Це два восьмирічні хлопчики та дванадцятирічна дівчинка. У них закрита черепно-мозкова травма, зараз вони у лікарні, стан - вже ближче до задовільного, кажуть лікарі.

Іраклій Белестов, заступник медичного директора медзакладу:

В них немає, на щастя, ніяких таких важких поранень. Це більше як баротравма - тобто вибух був дуже близько, тому діти скаржились на дзвін в ухах, головний біль, тобто якщо ми більше не знайдемо ніяких ушкоджень, вони будуть найближчим часом виписані додому.

Мати хлопчиків й досі не може оговтатись від шоку.

Ольга Ігнатенко, мати постраждалих дітей:

Я дуже сильно злякалася, тому що від вибухової хвилі, від цегли було дуже багато пилу - і я не могла знайти нікого, нічого не бачила, дихати неможливо було, але коли всі були вже у зборі - і я побачила, що всі принаймні живі - це було найголовніше на той момент.

Постраждали також восьмеро дорослих - наразі з них лише одна людина залишається у лікарні. Мешканців гуртожитку - а таких з півсотні - тимчасово розмістили у спортзалі неподалік. Балансоутримувач будівлі зараз шукає прихисток для людей.

Інна, мешканка гуртожитку:

Ми тепер залишилися без житла - чисто на вулиці. Обіцяли, що нас кудись заселять, але це теж потрібен час, щоб знайти нам десь якійсь гуртожиток.

Ще однією хвилею ударних дронів ворог атакував південь Одещини, а саме Ізмаїльський район: там ціллю рашистів була припортова інфраструктура. Туди спрямували двадцять безпілотників - і всі вони також були знищені Силами протиповітряної оборони. Втім, уламки - знов ж таки пошкодили певні об'єкти.

Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України:

Безпілотники своїми уламками завдали шкоди припортовій інфраструктурі - пошкодивши декілька складських приміщень - на щастя, масштабної пожежі цього разу не сталося - і люди не постраждали на Подунав'ї.

А ось щодо атаки, яка сталася на Одещині в ніч проти середи, то сьогодні медики повідомили, що співробітник комунальної установи, який постраждав в Одесі внаслідок того нападу, помер - в нього зупинилося серце.