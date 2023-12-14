Основним напрямком удару дронів-камікадзе була Одещина: які наслідки [ Редагувати ]
Основним напрямком удару дронів-камікадзе була Одещина. За повідомленням очільника області Олега Кіпера, внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів", пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, з них троє - діти. Загалом, різного ступеню пошкоджень дістали 11 будівель. Детальніше про наслідки чергової російської атаки - в репортажі Андрія Анастасова.
Тридцять два безпілотники типу "Шахед-136" та "Шахед-131". Саме стільки дронів ворог спрямував минулої ночі по Одещині. Спочатку - атакував саме Одесу. Сили ППО на відмінно відпрацювали по цілях, але уламки збитих "безпілотників" пошкодили близько двадцяти будівель - і зокрема, ось цей гуртожиток.
Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України:
На жаль, збиті безпілотні літальні апарати несуть не менше загрози - тому що ворог навмисно спрямовує їх через житлові квартали, через промислові квартали для того, щоб завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі.
Вибух зруйнував стіну будівлі, спалахнула пожежа, навколо повибивало вікна, двері, а найстрашніше - постраждали діти, які перебували у гуртожитку. Це два восьмирічні хлопчики та дванадцятирічна дівчинка. У них закрита черепно-мозкова травма, зараз вони у лікарні, стан - вже ближче до задовільного, кажуть лікарі.
Іраклій Белестов, заступник медичного директора медзакладу:
В них немає, на щастя, ніяких таких важких поранень. Це більше як баротравма - тобто вибух був дуже близько, тому діти скаржились на дзвін в ухах, головний біль, тобто якщо ми більше не знайдемо ніяких ушкоджень, вони будуть найближчим часом виписані додому.
Мати хлопчиків й досі не може оговтатись від шоку.
Ольга Ігнатенко, мати постраждалих дітей:
Я дуже сильно злякалася, тому що від вибухової хвилі, від цегли було дуже багато пилу - і я не могла знайти нікого, нічого не бачила, дихати неможливо було, але коли всі були вже у зборі - і я побачила, що всі принаймні живі - це було найголовніше на той момент.
Постраждали також восьмеро дорослих - наразі з них лише одна людина залишається у лікарні. Мешканців гуртожитку - а таких з півсотні - тимчасово розмістили у спортзалі неподалік. Балансоутримувач будівлі зараз шукає прихисток для людей.
Інна, мешканка гуртожитку:
Ми тепер залишилися без житла - чисто на вулиці. Обіцяли, що нас кудись заселять, але це теж потрібен час, щоб знайти нам десь якійсь гуртожиток.
Ще однією хвилею ударних дронів ворог атакував південь Одещини, а саме Ізмаїльський район: там ціллю рашистів була припортова інфраструктура. Туди спрямували двадцять безпілотників - і всі вони також були знищені Силами протиповітряної оборони. Втім, уламки - знов ж таки пошкодили певні об'єкти.
Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України:
Безпілотники своїми уламками завдали шкоди припортовій інфраструктурі - пошкодивши декілька складських приміщень - на щастя, масштабної пожежі цього разу не сталося - і люди не постраждали на Подунав'ї.
А ось щодо атаки, яка сталася на Одещині в ніч проти середи, то сьогодні медики повідомили, що співробітник комунальної установи, який постраждав в Одесі внаслідок того нападу, помер - в нього зупинилося серце.
по темі
Вночі проти вівторка, 5 грудня, російська окупаційна армія атакувала Україну ударними безпілотниками "Shahed-136/131", а також зенітними керованими ракетами С-300
26 листопада 2023 року противник знову вдався до атаки на столицю України за допомогою ударних безпілотників
У 2023 році росіяни зробили упор на виробництві балістичних ракети типу "Кинджал" і "Іскандер", оскільки крилаті ракети торік довели свою повну неефективність. Водночас випуск "Кинджалів" буксує через брак західних комплектуючих, які санкціями заборонено поставляти до рф
Київ зазнав дві атаки балістичними ракетами впродовж трьох діб, оскільки росіяни перевіряють систему протиповітряної оборони української столиці. Вони підозрюють, що Сили оборони України перекинули один з двох комплексів ЗРК Patriot, які захищають Київ, ближче до лінії фронту, щоб збивати їхню авіацію
Про життя нескореного Оріхова - в репортажі Інни Гогой