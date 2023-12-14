Tesla представила робота-андроїда Optimus Gen 2 (відео) [ Редагувати ]
Американська компанія Tesla показала людиноподібного робота Optimus 2, який став розвитком представленого навесні 2023 року андроїда Optimus Gen 1.
Робот отримав низку технічних новинок. Optimus Gen 2 оснащений приводами та датчиками, розробленими Tesla. Шия з шарнірно-зчленованим механізмом отримала 2 ступені свободи, руки мають вже 11 ступенів свободи.
Руки відрізняються більшою точністю та акуратністю в роботі, що дозволяє їм вправлятися з тендітними предметами на кшталт курячих яєць завдяки вбудованим у пальці тактильним датчикам.
Оновлений андроїд став на 10 кг легше, швидкість його пересування зросла на 30%, а імітація роботи пальців ніг покращила баланс робота і дала можливість виконувати складні рухи на кшталт присідань і танців.
Про терміни появи серійного Tesla Optimus компанія не повідомляє.
Прототип людиноподібного робота Optimus Ілон Маск представив у жовтні 2022 року. За прогнозами очільника американського виробника електромобілів Tesla, робот стане досконалим через 5-10 років і допомагатиме людині з виконанням повсякденних завдань.
Він буде використовувати розроблені Tesla компоненти, у тому числі акумуляторну батарею, яка встановлена на його тулубі, систему чипів, а також приводи для управління кінцівками. У ньому встановлять систему автопілота, яка використовується на електромобілях Tesla. Американський підприємець також повідомив, що робот коштуватиме менше $20 тис.
Нагадаємо, наприкінці листопада Ілон Маск оголосив початок продажу електропікапа Cybertruck.
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