Американська компанія Tesla показала людиноподібного робота Optimus 2, який став розвитком представленого навесні 2023 року андроїда Optimus Gen 1.

Робот отримав низку технічних новинок. Optimus Gen 2 оснащений приводами та датчиками, розробленими Tesla. Шия з шарнірно-зчленованим механізмом отримала 2 ступені свободи, руки мають вже 11 ступенів свободи.

Руки відрізняються більшою точністю та акуратністю в роботі, що дозволяє їм вправлятися з тендітними предметами на кшталт курячих яєць завдяки вбудованим у пальці тактильним датчикам.

Оновлений андроїд став на 10 кг легше, швидкість його пересування зросла на 30%, а імітація роботи пальців ніг покращила баланс робота і дала можливість виконувати складні рухи на кшталт присідань і танців.

Про терміни появи серійного Tesla Optimus компанія не повідомляє.

Прототип людиноподібного робота Optimus Ілон Маск представив у жовтні 2022 року. За прогнозами очільника американського виробника електромобілів Tesla, робот стане досконалим через 5-10 років і допомагатиме людині з виконанням повсякденних завдань.

Він буде використовувати розроблені Tesla компоненти, у тому числі акумуляторну батарею, яка встановлена на його тулубі, систему чипів, а також приводи для управління кінцівками. У ньому встановлять систему автопілота, яка використовується на електромобілях Tesla. Американський підприємець також повідомив, що робот коштуватиме менше $20 тис.

Нагадаємо, наприкінці листопада Ілон Маск оголосив початок продажу електропікапа Cybertruck.