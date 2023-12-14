У морози - без окопних свічок на передовій не обійтись. Бо ними можна й обігрітися, і одяг висушити. А ще - розігріти на них їжу. Криворізькі волонтери, крім традиційних свічок з картону та парафіну, налагодили виробництво нових свічок - "арома-обігрівачів". В чому унікальність технології - побачите далі в репортажі.

Роботу над окопними свічками вчитель праці Олександр Кропивко починає з виготовлення картонних заготовок. Їх довжина залежить від глибини бляшанки.

У чайнику на електроплитці плавиться парафін, після цього його розливають по банках. Вже за кілька годин рідина застигає, і свічки можна використовувати. сировину та гроші на розхідники збирають усією школою.

Олександр Кропивка, вчитель праці Криворізької спеціалізованої школи:

Ми донатимо кошти. На ці донати купляємо, замовляємо парафін на підприємтсвах виробника. Банки, картон все це приносить наш колектив.

Частину окопних свічок працівники школи відправляють до підрозділів ЗСУ, де служать їх колеги. Таких троє.

Юлія Есько, заступниця директора Криворізької спеціалізованої школи:

Ми передаємо бійцям на передову і також нашим хлопцям, нашим вчителям, які зараз знаходяться на війні. Вони просто вдячні за те, що ми їх не забуваємо і робимо таку гарну, добру справу.

Лише за місяць а школа "Сузір'я" відправила на фронт понад 1200 окопних обігрівачів. А торік виготовили понад шість тисяч свічок. Нещодавно волонтери почали експериментувати: у деякі бляшанки замість картону вкладають соснові шишки. Тліючи, вони виділяють приємний запах хвої.

Олександр Кропивка:

Відгуки дуже-дуже позитивні. Попит дуже-дуже великий.

Окопна свічка середнього розміру горить та виділяє тепло до чотирьох годин. За цей час можна зігрітися в бліндажі, висушити одяг, розігріти їжу чи закип'ятити воду. При цьому наші бійці залишаються непомітними для ворога.