Під вогнем противника і Запоріжжя. За інформацією очільника області Юрія Малашка, за минулу добу в регіоні зафіксували 151 обстріл. Гатили росіяни по двадцяти трьом населеним пунктам. Артилерією, авіабомбами та реактивними системами окупанти щодня б'ють по прифронтовому Оріхову. Там майже не залишилось вцілілих будівель.

Втім у напівзруйнованому місті продовжують жити люди. Аби вберегтися від обстрілів, вони облаштували свій побут в укриттях. Про життя нескореного Оріхова - в репортажі Інни Гогой.

Волонтери швидко розвантажують гуманітарку, яку привезли до прифронтового Оріхова. У цих коробках та пакетах - продукти, предмети гігієни і теплі речі. Благодійники розповідають, намагаються приїжджати у місто хоча б раз на тиждень. Адже тутешні жителі чекають на їхню допомогу.

Дмитро Матюхін, директор громадської організації:

По-перше, люди потребують завжди їжу, воду і ліки. Це саме головне, а зараз, зараз ще і прохолодно, вони потребують тепло. Це речі або паливні якісь матеріали, або пічки.

Напередодні зимових свят волонтери привезли оріхівцям ще й невеличкі різдвяні подарунки. Одну із таких коробок якраз відкриває пані Світлана. Каже, тут завжди потрібні побутова хімія та страви швидкого приготування.

Світлана, жителька Оріхова:

Щоб запарювать оце таке, щоб ми бігом, вдруг ну ето.. оно у нас плитка - бистро стали, запарили, сіли, поїли і, от ето всьо. А так вродє. І гігієна людям стіраться, миться, порошочок желатєльно.

А ще необхідна деревина для розпалювання буржуйки.

Олександр Біллерис, заступник начальника Оріхівської міської військової адміністрації:

На сьогоднішній день нам не завезли дров, ні пілет, ні дров, нічого нам не завезли, тільки допомагали декілька волонтерських організацій. Ми допомагаємо від комунальних служб, т.є. ми піляєм деревину, яка впала після обстрілів, і розвозим.

Зіткнулися жителі Оріхова і ще з однією проблемою - навалою мишей.

Людмила, жителька Оріхова:

У подвалі багато, в сараї, вдома оце в каждой комнатє по мише, в каждой комнатє. Тєм болєє після того, що нас розбили, там багато трєщін. Це вони лізуть всі із-за трєщін.

У таких умовах, без жодних комунікацій та під щоденними обстрілами люди живуть практично два роки. Вцілілих будинків у місті майже немає.

Сергій Гагарін, начальник караула 20 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Запорізькій області:

В основном "Гради", КАБи, артилерія і в принципі все. Буває може буть і цілий день, а може буть і цілу ніч, буває сутки, а буває там може півдня і всьо, і затишшя до вечора.

Від обстрілів містяни ховаються в укриттях. Люди самі наводили там лад та облаштовували побут.

Нічого, добре тут, головне, що не холодно.

Змінити свою затишну оселю на саморобну кімнату в укритті довелося й Віктору. Тут він ховається від щоденних обстрілів. Каже, коли у місті більш-менш тихо, намагається займатися хатніми справами та допомагає розвозити по місту гуманітарку. Виїжджати із напівзруйнованого Оріхова чоловік не хоче.

Віктор, житель Оріхова:

А куди мені, мені куди виїжджати? Ми так подумали теж, ну на нашу пенсію не розгуляєшся, квартиру ми не знімемо, жити. Ви знаєте, вже якось звик. Страшно було влітку, коли КАБи літали, ось це.

Наслідки обстрілів ліквідовують рятувальники. Найчастіше доводиться гасити пожежі. За добу можуть мати з десяток виїздів. А також привозять місцевим жителям воду і хліб. Самі надзвичайники цього разу отримали від волонтерів спецвзуття.