Київ зазнав дві атаки балістичними ракетами впродовж трьох діб, оскільки росіяни перевіряють систему протиповітряної оборони української столиці. Вони підозрюють, що Сили оборони України перекинули один з двох комплексів ЗРК Patriot, які захищають Київ, ближче до лінії фронту, щоб збивати їхню авіацію.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив експерт з авіації, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

"Мета росіян - перевірити, чи всі елементи протиповітряної оборони Києва на місці. Бо коли ми отримали другий комплекс Patriot, то його спочатку поставили на Чернігівщину. І в Брянській народній республіці раптом пали одразу два літаки та два гелікоптери. І тому росіяни зараз перевірять, чи не перекинули.

Недавно був збитий 624-й, при чому збитий поза зоною досяжності старих радянських зенітно-ракетних комплексів, таких як С-300. Росіяни запідозрили, що ми кудись перевезли нам комплекс Patriot. Наші "Петріоти" два, які захищають Київ. Можливі такі версії неодноразових обстрілів Києва", - розповів Валерій Романенко.