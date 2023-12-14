У 2023 році росіяни зробили упор на виробництві балістичних ракети типу "Кинджал" і "Іскандер", оскільки крилаті ракети торік довели свою повну неефективність. Водночас випуск "Кинджалів" буксує через брак західних комплектуючих, які санкціями заборонено поставляти до рф.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив експерт з авіації, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

"Якщо проаналізувати дані по випуску російських ракет, то видно, що в цьому році упор було зроблено на балістичні ракети. Якщо брати ракетну програму росіян, то там кількість місячного випуску балістичних "Іскандерів" мало не наближається до випуску тих ракет Х-101, які росіяни минулого року максимально використовували. Тобто упор у цьому році буде робитися на "шахеди" і на балістичні "Іскандери", "Кинджали", зенітні ракети в балістичному варіанті, тобто для ураження наземних цілей.

Бо крилаті ракети в минулому році не показали свою ефективність. Думаю, саме про такій програмі будуть росіяни діяти, бо загалом у Повітряно-космічних силах зараз змінився командувач - генерал Афхалов. У минулому році якраз відповідав у російській дальній авіації за удари по українських центрах управління і важливих інфраструктурних об'єктах.

Зараз його підопічні шукають засоби ураження України, щоб завдати максимальної шкоди і мінімізувати витрати. Бо все-таки випускати ракети в масовій кількості у росія не виходить. Наприклад, "Кинджали" вони не виконали у жовтні програму, зараз очікую інформацію, як ця програма з "Кинджалами" буде у жовтні виконана", - розповів Валерій Романенко.

Експерт з авіації пояснив, чому росіян щедро пускають дефіцитні авіаційні ракети "Кинджал", які називають гіперзвуковими, по українських містах.

"Були проби "Іскандерів", але всі були успішно збиті. А крім того, "Іскандерами" до Старокостянтинова не дістанеш - тільки "Кинджалами". Тому росіяни зараз і намагаються використовувати можливості своїх ракетних комплексів оптимально: далекобійними бити по західних областях, менш далекобійними - бити по Києву. Вони вже навіть почали використовувати на максимальній дальності ці зенітні ракети 45Н6", - розповів Валерій Романенко.