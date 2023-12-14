11 місяців від дня трагедії у Дніпрі. Тоді російська армія поцілила ракетою у багатоповерхівку на житловому масиві "Перемога". Жертвами цього теракту стали майже півсотні мирних жителів міста. Більше сотні залишилися без дому - снаряд вщент зруйнував два підʼїзди. На місці почали демонтаж зруйнованих квартир. Скільки він триватиме і що буде замість руїн? Дивіться у сюжеті Олени Мендалюк.

14 січня 2023 року - близько 16 години армія країни-агресорки навела ракету на багатоповерхівку Дніпра.

Анастасія Худякова - жителька Дніпра:

У домашній сорочці я бігла в низ по сходах і кричала "Женя", так звати мого сина. Десь на 3 поверсі я почула - "Мама". Мені здалося, що це він кричить, мені хотілося в це вірити. Дійсно він кричав.

Минуло 11 місяців, але Анастасія памʼятає похвилинно і момент удару, і що було після. Свого 8-річного сина вона знайшла живим і не ушкодженим. Її квартира - у сусідньому підʼїзді від центру удару. Вибуховою хвилею винесло всі вікна і міжкімнатні двері. Довелося евакуюватися.

Анастасія - жителька Дніпра:

Ми з родиною виїхали, нам волонтери зняли квартиру на 2 місяці, потім жили у гуртожитку і вже у вересні коли там акти почали видавати, коли всі експерти сказали повернутися, ми повернулись.

А от пані Валентина з родиною повернутися до власної квартири не може, вона розташована біля зруйнованого підʼїзду - жити в ній небезпечно.

Валентина - жителька Дніпра:

Ми живемо ось тут біля руїн. Тут наші квартири, ми будемо фасадними тепер. Ми хочемо, щоб пошвидше розібрали, щоб квартиру можна було привести до ладу.

Біля місця обвалу розгортають будівельний майданчик. Підрядна організація починає працювати над демонтажем.

Тут 72 квартири, які потрібно буде розібрати. Ось це установлений башений кран, ось це огорожа будмайданчика.

В березні вже мають приступити до розбору завалів. Підрядник каже, попереду важка і кропітка роботу. Цей обʼєкт має високу імовірність обвалів, тому працюватимуть перш за все з урахуванням безпеки для будівельників.

Андрій Пашко, представник підрядної організації:

Кропітка, по циглинці, знаходимо деталі, вичищаємо, кожну деталь потім краном зачипляємо, спускаємо в низ. Крок за кроком. Коли все розберемо - вивеземо. Будемо упоряджувати фасад.

На час демонтажу 72 родини, чиї квартири розташовані впритул до зруйнованих підїздів, відселили.

Сергій Файфер, директор департаменту житлового господарства Дніпровської міськради:

Їм буде виділена компенсація на зйом житла. Міськрада виділяє кошти для того щоб вони знали собі квартири.

Демонтаж, за проектними розрахунками, триватиме близько року. Що буде потім на цьому місці - вірішуватимуть згодом.

Валентина - жителька Дніпра:

Коли стався вибух, я до сьогодні чую крики - "Допоможіть". Напередодні я зустрічалася з цими людьми.

Анастасія - жителька Дніпра: