Не зважати і робити свою справу чи принципово бойкотувати? Вибір, який ще доведеться зробити українським спортсменам. 8-го грудня Міжнародний Олімпійський комітет дозволив росіянам і білорусам взяти участь у Літній Олімпіаді. Умова - нейтральний статус.

Тобто, здіймати прапор чи виконувати гімн не можна. А ще не пустять на стадіони тих, хто публічно підтримує війну проти України. Як таке рішення коментують у світовому спорті, розбиралася Анна Басова.

Будувати мирний і кращий світ за допомогою спорту й олімпійських ідеалів - резолюцію з такою назвою Генеральна асамблея ООН ухвалила 21-го листопада. Документ, що закликає дотримуватися олімпійського перемир'я за тиждень до і після Літньої Олімпіади та Паралімпіади-2024 підтримали 118-ть країн. Жодного голосу проти. Утрималися від голосування двоє - Сирія та росія.

Тоні Естанге, голова олімпійського оргкомітету Париж-2024:

Це дуже сильне послання всьому світу. Давньогрецька традиція олімпійського перемир'я - універсальний заклик, і я хотів би подякувати всім делегаціям, які підтримали цю резолюцію - у тісній співпраці з Міжнародним Олімпійським комітетом.

Томас Бах, президент Міжнародного Олімпійського комітету:

Ми щиро вітаємо це рішення. І тим двом учасникам, які утрималися від голосування, хочу нагадати: в жодному разі не йдеться про дискримінацію спортсменів, адже це заборонено Олімпійським статутом.

І вже за два тижні МОК оголосив рішення: російські та білоруські спортсмени зможуть взяти участь в Літній Олімпіаді-2024 - у нейтральному статусі. Тобто, окремі атлети зможуть змагатися за індивідуальні нагороди. Утім, ані здійняти державний прапор, ані виконати національний гімн їм не дозволять. Не буде також представників агресора у жодному з командних видів спорту. росія, чия участь викликала найбільше запитань і спротиву, замість подяки, знову взялася шукати винних.

Станіслав Поздняков, президент Олімпійського комітету рф, країни-агресора:

Нейтральний статус - це очевидна дискримінація за національною ознакою, порушення базових прав людини і громадянина.

Україна з такою позицією не погодилася. В МЗС рішення МОКу назвали помилковим. Таким чином комітет фактично дав агресору зелене світло на популяризацію зброї та війни на Олімпіаді, вважає очільник відомства Дмитро Кулеба.

Москва не підніматиме білих нейтральних прапорів на змаганнях, як це представляє МОК, а демонструватиме тріумф здатності уникнути відповідальності за розв'язання найбільшого збройного конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Із цим погоджуються у Всесвітній легкоатлетичній асоціації. Там росіян і білорусів бачити не хочуть - навіть попри дозвіл Міжнародного олімпійського комітету.

Себастьян Коу, президент Всесвітньої легкоатлетичної асоціації:

Можливо, ви побачите в Парижі так званих нейтральних спортсменів із росії та білорусі. Але в атлетиці їх не буде. Позиція нашого спорту незмінна. І більше мені додати нічого.

Чи будуть на прийдешній Олімпіаді українські спортсмени, досі невідомо. Від початку року, відколи загострилися дискусії навколо допуску країни-агресора, не вщухають розмови про ймовірний бойкот олімпійських змагань - навіть попри те, що Україна вже отримала щонайменше 32 ліцензії на участь.

Так звана коаліція за чесний спорт іще від літа налічує 35 країн, які готові відмовитися від Олімпіади, якщо там будуть росіяни та білоруси. Вже після оголошення рішення МОК про першим про це нагадав президент Латвії Едгарс Рінкевічс - мовляв, не впевнений, що латвійські атлети поїдуть до Франції. Втім, останнє слово - за урядом і спортивною спільнотою кожної країни. Літні Олімпійські ігри-2024 розпочнуться 26-го липня.