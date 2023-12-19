Кілька днів, і відстріляні перетворюються на арт-обʼєкти.

Відстріляні гільзи - на артоб'єкти. У Вінниці художниця розфарбовує знаряддя війни. Мета - не лише естетична. Так жінка допомагає волонтерам зібрати кошти на ремонт автомобілів для військових. Вироби її творчості мають виставити на аукціон.

Тож, що можна буде придбати на торгах? І скільки часу займає створення одного такого арт-виробу? Сюжет Юлії Корчевської далі.

Катерина складає сотні відстріляних гільз від кулемета "Браунінга" до ящика й везе до художньої студії. Цими снарядами підрозділ морських піхотинців лише нещодавно знищував ворога під Херсоном. Тепер знаряддя війни мають перетворитися на артобʼєкти.

Катерина Шрамко, волонтерка:

Якусь частину ми на Новий рік хочемо подарувати благодійникам, які підтримують цей підрозділ, а якусь частину плануємо продати на благодійних аукціонах.

Мета, каже Катерина, - зібрати кошти на ремонт автомобілів для морських піхотинців.

Катерина Шрамко, волонтерка:

Програма мінімум з гільз, які вони передали - отримати кошти на ремонт їх транспортних засобів, переданих нашим фондом. А іх два зараз - Форд Рейнджер і Нісан Навара. Так як автівки їздять в складних умовах - вони часто ламаються.

У студії на Катерину вже чекає Дарʼя. Мисткиня радо зголошується допомогти. Каже, розмальовувати гільзи буде вперше. Проте новому досвіду радіє.

Дар'я Паламарчук, мисткиня:

Я розписувала тубуси насправді, від набоїв. А ось із гільзами - це мій перший досвід. Для однієї гільзи потрібно десь близька години часу. Я буду зображувати петриківський розпис, це будуть квіткові орнаменти, патріотичного трохи - можливо, заквітчаний герб. Натяки на літак "Мрія".

Полотном гільза може стати не одразу.

Дар'я Паламарчук, мисткиня:

В роботі з гільзами є своя специфіка, звичайно. Важливо їх правильно знежирити, для того, аби фарба взагалі лягала. І важливо потім вкрити автомобільним лаком.

Кілька днів, і відстріляні перетворюються на арт-обʼєкти.

Наступну партію дівчата планують переробити - вже під ялинкові прикраси. І так зібрати кошти для інших потреб військовослужбовців.

Катерина Шрамко, волонтерка: