У Вінниці художниця розфарбовує знаряддя війни [ Редагувати ]
Відстріляні гільзи - на артоб'єкти. У Вінниці художниця розфарбовує знаряддя війни. Мета - не лише естетична. Так жінка допомагає волонтерам зібрати кошти на ремонт автомобілів для військових. Вироби її творчості мають виставити на аукціон.
Тож, що можна буде придбати на торгах? І скільки часу займає створення одного такого арт-виробу? Сюжет Юлії Корчевської далі.
Катерина складає сотні відстріляних гільз від кулемета "Браунінга" до ящика й везе до художньої студії. Цими снарядами підрозділ морських піхотинців лише нещодавно знищував ворога під Херсоном. Тепер знаряддя війни мають перетворитися на артобʼєкти.
Катерина Шрамко, волонтерка:
Якусь частину ми на Новий рік хочемо подарувати благодійникам, які підтримують цей підрозділ, а якусь частину плануємо продати на благодійних аукціонах.
Мета, каже Катерина, - зібрати кошти на ремонт автомобілів для морських піхотинців.
Катерина Шрамко, волонтерка:
Програма мінімум з гільз, які вони передали - отримати кошти на ремонт їх транспортних засобів, переданих нашим фондом. А іх два зараз - Форд Рейнджер і Нісан Навара. Так як автівки їздять в складних умовах - вони часто ламаються.
У студії на Катерину вже чекає Дарʼя. Мисткиня радо зголошується допомогти. Каже, розмальовувати гільзи буде вперше. Проте новому досвіду радіє.
Дар'я Паламарчук, мисткиня:
Я розписувала тубуси насправді, від набоїв. А ось із гільзами - це мій перший досвід. Для однієї гільзи потрібно десь близька години часу. Я буду зображувати петриківський розпис, це будуть квіткові орнаменти, патріотичного трохи - можливо, заквітчаний герб. Натяки на літак "Мрія".
Полотном гільза може стати не одразу.
Дар'я Паламарчук, мисткиня:
В роботі з гільзами є своя специфіка, звичайно. Важливо їх правильно знежирити, для того, аби фарба взагалі лягала. І важливо потім вкрити автомобільним лаком.
Кілька днів, і відстріляні перетворюються на арт-обʼєкти.
Наступну партію дівчата планують переробити - вже під ялинкові прикраси. І так зібрати кошти для інших потреб військовослужбовців.
Катерина Шрамко, волонтерка:
У війни немає свят, немає вихідних. Ми можемо зупинитися, уповільнитися , вони, на жаль, цього зробити не можуть… Хотілось би напередодні різдвяних свят особисто обійняти кожного з цих хлопців, зігріти їх своїм душевним теплом і подякувати за те, що нам за ними безпечно й спокійно.
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