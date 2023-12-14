Німеччина передала Україні другий ЗРК Patriot [ Редагувати ]
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшов зенітний ракетний комплекс Patriot та ракети до нього. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.
Збройні сили України отримали:
- 1 ЗРК Patriot з запчастинами (загалом 2);
- ракети для ЗРК Patriot;
- 9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (69),
- 7 390 снарядів калібру 155-мм (33 390),
- 3 безпілотні машини для розмінування (6),
- 14 систем виявлення дронів (182),
- 8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros (232),
- 4 причепи до тягачів 8x8 HX81 (84),
- 8 тягачів Zetros
- 4 транспортні засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) (316)
- 47 040 снарядів до гранатометів калібру 40 мм (214 455).
Американську систему зенітно-ракетного комплексу Patriot Німеччина вперше передала Україні у квітні поточного року, після чого аналогічні постачання узгодили Нідерланди та США.
На початку серпня Німеччина передала Україні дві пускові установки Patriot, а також дві установки ППО IRIS-T.
Зараз Україна має дивізіон Patriot, який складається з командного пункту, радару, а також самих пускових установок (до восьми одиниць).
Глава Raytheon (виробник Patriot) Грег Хайєс стверджує, що ЗРК Patriot разом з іншими системами ППО перехоплюють до 90% ракет в Україні. Україна внесла зміни до програмного забезпечення Patriot, завдяки чому ЗРК здатні відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять у двічі швидше.
Як працює ЗРК Patriot
Нагадаємо, влада Німеччини обговорює постачання далекобійних ракет Taurus, але рішення поки не ухвалили.
по темі
Про збільшення збройної допомоги заявила Німеччина. У разі потреби країна готова збільшити поставки арсеналу. Про це на партійному з'їзді в Берліні заявив канцлер - Олаф Шольц. Що означає ця заява?
В Міноборони країни кажуть: дають, все що можуть. Тож чому техніки та озброєння не вистачає? І виробництво, якої військової техніки німці планують запустити в Україні?
Rheinmetall отримав замовлення на постаання ЗСУ артилерійських снарядів на 142 млн євро. Поставки ЗСУ очікуються у 2025 році. У 2024 році Україна, як очікується, отримає майже 40 тис. снарядів з попереднього замовлення
США відклали на 2024 рік постачання Україні "розумних бомб" GLSDB з радіусом дії 150 кілометрів
Захід має дати Україні все необхідне, щоб країна могла протистояти російській аггресії та поворнути окуповані загарбниками територією. Про це президент Чехії, генерал армії у відставці Петр Павел