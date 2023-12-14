Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшов зенітний ракетний комплекс Patriot та ракети до нього. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

Збройні сили України отримали:

1 ЗРК Patriot з запчастинами (загалом 2);

ракети для ЗРК Patriot;

9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (69),

7 390 снарядів калібру 155-мм (33 390),

3 безпілотні машини для розмінування (6),

14 систем виявлення дронів (182),

8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros (232),

4 причепи до тягачів 8x8 HX81 (84),

8 тягачів Zetros

4 транспортні засоби (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) (316)

47 040 снарядів до гранатометів калібру 40 мм (214 455).

Американську систему зенітно-ракетного комплексу Patriot Німеччина вперше передала Україні у квітні поточного року, після чого аналогічні постачання узгодили Нідерланди та США.

На початку серпня Німеччина передала Україні дві пускові установки Patriot, а також дві установки ППО IRIS-T.

Зараз Україна має дивізіон Patriot, який складається з командного пункту, радару, а також самих пускових установок (до восьми одиниць).

Глава Raytheon (виробник Patriot) Грег Хайєс стверджує, що ЗРК Patriot разом з іншими системами ППО перехоплюють до 90% ракет в Україні. Україна внесла зміни до програмного забезпечення Patriot, завдяки чому ЗРК здатні відстежувати та знищувати гіперзвукові ракети, що летять у двічі швидше.

Як працює ЗРК Patriot

Нагадаємо, влада Німеччини обговорює постачання далекобійних ракет Taurus, але рішення поки не ухвалили.