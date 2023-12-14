Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну, допоки зможуть. Про це заявив американський президент Джо Байден. Під час нещодавньої зустрічі він заявив про новий пакет військової допомоги. А також, закликав представників республіканської партії розблокувати допомогу Україні.

Чи вдалим був візит глави нашої держави на американський континент? Та на яку допомогу варто розраховувати Україні? Про це в ексклюзивному інтерв'ю нам розповів радник голови Офіса Предидента України Михайло Подоляк.

Пане Михайле. Нещодавно завершився візит президента Володимира Зеленського до США. І як результат, Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 200 мільйонів доларів. Чи є інформація, що входить в цей пакет і наскільки вагомим він буде для нашої оборони?

Ну, для нас будь-який військовий пакет важливий. Це ж очевидно. І в будь-який військовий пакет входять ключові засадничі речі для того, щоб ми могли мати спроможність далі проводити оборонну тактику. Це і реактивні снаряди певної дальності. Це і відповідні ракети для протиповітряної оборони - з урахуванням, що росія сьогодні робить. АЛЕ! Я б все ж таки на візит подивився ширше.

Це не питання тільки пакету військової тактичної допомоги. Це питання зміни акцентів, які ми сьогодні чуємо в американській політиці. Так, зрозуміло, що є внутрішня дискусія між республіканцями і демократами щодо міграційної політики США. Вони, безумовно, мають право дискутувати. Безумовно, це ж прояв демократії як такої. АЛЕ. На мій погляд, Президенту вдалося повторно акцентувати увагу, що війна нікуди не пішла. Що війна в Україні продовжується.

Тобто, на вашу думку, Зеленському вдалося зрушити цей конфлікт з мертвої точки?

Абсолютно. Абсолютно прагматичні конкретні дискусії і на рівні республіканської партії, і на рівні демократичної партії, і на рівні Сенату, рівні Конгресу. І, відповідно, на рівні президентської адміністрації пана Байдена. Це чіткі акценти, що таке війна, чому не можна зупинятись посередині цієї війни, чому з росією ніхто ні про що не домовиться. Чому без допомоги Україні це буде означати, що США не інвестують у свою безпеку як таку. Тому що якщо ти сьогодні не інвестуєш в Україну, ти завтра інвестуєш в 10 раз більше грошей в інші безпекові програми. Якщо росія сьогодні не програє, це буде означати, що світу стабільного не існує. Ви не можете гарантувати своє майбутнє.

Все-таки, Байден, можна сказати, звинуватив республіканську партію в тому, що вони зробили таку собі тупикову ситуацію в плані подальшій допомозі Україні. Я розумію, що це внутрішні справи конкретної країни і двох партій, але на вашу думку, чи може одній з ключових американських партій вигідна перемога росії?

Нонсенс. Абсолютно ні. Це буде означати, що програла не Україна. Це буде означати, що програли Сполучені Штати в тому числі. Що програла демократична коаліція, що програла демократія, і демократія не вміє захищатись. І це дасть надію всім іншим, що на росію треба рівнятись. Що з росією можна заключати пакти, союзи - будь-що. Що росія буде домінувати в світі. На мій погляд, жодна партія - європейська, американська, я маю на увазі класичні партії, вони категорично не зацікавлені в тому, щоб російська федерація не те, щоб виграла, але не програла. Але є один нюанс. І Президент України на цьому наголошує: це ще інвестиції у військові виробництва Сполучених Штатів. Тобто, ви навіть гроші залишаєте в себе. Ви нам даєте інструменти для паритетного ведення асиметричної війни.

Якщо на майбутніх виборах в США зміниться політичне керівництво країни, чи може це позначитись на військовій допомозі Україні?

Ну по-перше, давайте дочекаємось результату політичного в США. І це внутрішній прояв внутрішньої політики. Мені здається, якщо ми сьогодні будемо ефективно співпрацювати в рамках глобального стратегічного партнерства між Сполученими Шататами, країнами Європи і Україною, ми отримаємо результат. Це перше. Друге - паралельно з тими процесами, які відбуваються в низці країн - паралельно - ми маємо інвестувати в свої військові виробництва разом знову ж таки з партнерами. Тобто, маємо зменшувати залежність від постачання зброї як такої, і це глобальна державна програма, якою Україні опікується. Третя складова: ви знаєте, я побачив фундаментальтні зміни у європейській політиці. Вони інакше сприймають росію. Вони вже не бічать в росії партнерства на майбутнє. А це означає, що вони будуть збільшувати допомогу Україні.

Саме в ті дні, коли наш президент був у Сполучених Штатах Амеики, країна-агресор здійснила обстріл Києва і плюс, масовану атаку, кібератаку. Про що це свідчить?

Це свідчить про ненависть. Вони не закінчать цю війну, поки не знищать нас. Вони прийшли сюда не захопити місто Генічеськ Херсонської області чи не знищити місто Маріуполь чи Бахмут і так далі. Вони прийшли нас вбити, завдати нам максимальної шкоди. Якщо це можна зробити крилатою ракетою в енергетичну інфраструктуру - так. Якщо це можна зробити кібер-атаку та стільниковий зв'язок - так. Якщо це можна дронами нищити певну кількість цивільного населення - так. Вони просто прийшли вбивати.

Це концепція "руського міра". Немає ніяких компромісних варіантів. Треба усвідомити це. І знову ж таки, треба продовжувати говорити про це з партнерами, вони мають усвідомлювати, що якщо ми сьогодні не зупиняємо це все, це все масштабується. Буде більше більше кібер-загроз, більше воєн, більше ескалації, більше конфліктів, більше тероризму. Ціна життя буде меншою, ціна безпеки більшою. Життя не в Україні, ціна життя в Європі і в інших регіонах.

Нещодавно також у Президента був ще один, неанонсований, візит до Норвегії. Як результат, ми отримуємо додаткові системи ППО для нашого неба. Чи можна сказати, що якщо допомога від США стане навіть на тимчасову, але паузу, то своє плече може підставити Європа?

На мій погляд, Північна Європа абсолютно точно і щиро вірить в Україну і надає все необхідне - і з точки зору фінансів, і з точки зору зброї - все, що в них є. І, відповідно, інвестують у виробництво, закупляють для України і так далі. Але я б все ж не песимізував. Я не думаю, що Сполучені Шатати навіть на паузу поставлять допомогу Україні. Так, вони будуть вести внутрішню дискусію жорстку, але між тим, ця дискусія завершиться позитивно, і завершиться позитивно для України.

Але з іншого боку, ви абослютно праві - ми вже сьогодні маємо таке собі окреме лідерство європейських країн щодо попомоги Україні. Протягом 2023-го року ми маємо суттєве збільшення військових бюджетів. Ми бачимо розуміння того, які саме технологічні потреби Україні мають бути реалізовані - безпосередньочерез закупівлі у тих чи інших виробників зброї чи постачання, яке має бути, збільшені бюджети і суттєво збільшені військові пакети - ставка зроблена європейськими країнами на засоби проиракетної оборони, з урахуванням типу війни, яке веде росія. На системи снарядні і ракетні.

Тим не менш, є одна країна в Європі, яка часто ветує рішення щодо допомоги Україні. Не секрет, це Угорщина. І, власне, під час візиту до Аргентини, наскільки відомо, у Зеленського була можливість поспілкуватися з угорським прем'єром Віктором Орбаном. Чи є у вас інформація про що вони говорили і чи може це якось вплинути на позицію угорського уряду?

Ну, по-перше, це неформальна була бесіда. Ми з вами розуміємо, що Президент Україи дотатньо чітко фіксує ключові акценти щодо того, що стратегічно будь-якій країні вигідно підтримувати Україну, а не дбати про проросійські інтереси. Але давайте ширше про Угорщину. По-перше, вона блокує корпоративні програми ЄС. Національні уряди самі вирішують, в якому обсязі надавати доомогу. Я хочу, щоб ми чітко це зафіксували: є багато національних програм підтримки України: уряд Німеччини, уряд Франції окремо, уряд Нідерландів окремо, північної Європи уряди і так далі. Вони всі надають нам окрему допомогу, велику. Це дуже часто великі бюджетні програми. Це перше. Друге - Угорщина має право в рамках Європейського Союзу, вона вирішує за рахунок такої жорсткої позиції, хоче отримати певні дивіденди.

Все-таки, щодо Угорщини. Чи є важелі впливу у самій Європі, щоби подолати оце право вето однієї країни?

Безумовно, Європа пробує подолати право вето - я маю на увазі, на рівні Європейської комісії чи окремих національних лідерів. Ми ж в демократії. Демократія - це дискусія. Це не примус. Ти маєш дати аргументи, які доведуть іншій стороні, що стратегічно вигідно вигідно підтримувати цю сторону, а не іншу. І саме через дискусії, через діалог, через ті чи інші пропозиції чи конкретні пропозиції Угорщини, я думаю, що все ж таки Європейський Союз домовиться про необхідність продовжувати солідарну допомогу Україні.