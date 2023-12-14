Австрія заблокувала 12 пакет європейських санкцій проти росії. Відень вимагає виключення Raiffeisen Bank з українського списку спонсорів війни.

Такий крок підкреслює глибокі економічні зв'язки Австрії з Росією, рішучість банку зберегти свій прибутковий бізнес у цій країні, а також послаблення прагнення Заходу ізолювати Москву.

Раніше в жовтні міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг відкрито розкритикував цей чорний список як довільний на зустрічі європейських міністрів у Києві, сказала одна людина, обізнана про ці обговорення.

Австрійські чиновники висловлювали своє занепокоєння цим списком у Брюсселі, зокрема на зустрічах чиновників і дипломатів ЄС останніми тижнями, повідомили троє осіб, обізнаних із цим питанням.

Посланці банку також зустрічалися з представниками Національного агентства із запобігання корупції України, яке складає список, щоб обговорити, як виключити групу з нього, повідомили люди, знайомі з питанням. Деякі компанії вже були виключені зі списку, зокрема угорський OTP Bank, що викликало невдоволення австрійських чиновників і самого банку.

Хоча Австрія публічно підтримує Україну, кілька чиновників, які розмовляли з Reuters, заявили, що вони не хочуть повністю розривати зв'язки з Росією, що тривали десятиліттями, вважаючи, що відносини ще можна відновити. Присутність Raiffeisen підкреслює глибину стосунків між Австрією та Росією, які підтримують тісні зв'язки через російські газопроводи та фінанси, а Відень є центром для грошових коштів з Росії та її колишніх радянських сусідів.

Хоча чорний список не має юридичної сили, він посилює суспільний тиск на Raiffeisen з метою змусити його піти з Росії, що, за словами представників банку, він готовий зробити, але цього поки що не сталося.