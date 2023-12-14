Сильні світу цього: президенти, прем'єри, і навіть королі, в різний час приїжджали сюди, у Білий дім, щоб сперечатися і переконувати, доводити і просити, але у будь-якому разі заручитися підтримкою. І тільки щодо України зараз інша ситуація, адже підтримка Києва під час війни - і без того пріоритет адміністрації Президента США. І вмовляти якраз треба було не команду Байдена, а разом із нею - переконувати Конгрес!

І розмова в Овальному кабінеті і наступні переговори (а коли два президента поговорили, були ще і перемовини без преси, до яких доєдналися ключові члени команди обох політиків), були якраз про те - як цю підтримку забезпечити.

Ми добре рухаємося - і я якраз і хочу обговорити із президентом Байденом, як це посилити. Особливо - захист неба і нашу можливість знищувати російську логістику.

Але західна підтримка має бути гарантована не на день, не на один пакет, а на період, поки… Хоча тут і з'являється питання - "поки - що"? Як адміністрація Байдена визначає для себе фінальну лінію, стратегічну мету щодо України? "Вистояти", тобто "відбитися" від росії - чи перемогти Москву? Дати відповідь тут здатна тільки перша особа США і я запитую про це президента Байдена.

- Містере Байден, Ви могли би прояснити політику Вашої адміністрації, Вашу стратегію щодо України? Це про те, щоб допомогти Україні захиститися - чи допомогти виграти війну?! Адже між цими поняттями є велика різниця! - Ми хочемо побачити, як Україна виграє війну. Як я вже говорив - Україна має бути суверенною незалежною, і мати можливість захистити тебе, відбити агресію. Ось наша ціль.

Відповідь, погодьтеся, конкретна. "Виграти війну" - означає, що мають бути досягнуті стратегічні цілі, які визначить Київ! А для цього і американська підтримка має бути безперервною!

Щодо неї Зеленський якраз і дискутував у Конгресі. І не тільки із лидерами республіканців і демократів в Сенаті (а утрьох із сенаторами Шумером та Макконелом президента якраз зняли репортери - щойно він прибув у Капітолій). Багато зустрічей проходили за зачиненими дверима, і перелік, як я з'ясував, потужний. Розмови із віце-президенткою Харріс і лідером демократів у Палаті представників Джеффрісом, із Ненсі Пелосі і головами найвпливовіших конгресових комітетів: із закордонних справ, збройних сил та асигнувань. Саме через них проходитиме "український пакет" перед тим, як вийти в зал, на голосування.

І те, що ми почули від конгресменів за підсумками цих зустрічей - те саме слово, що і від Байдена: "перемога". Президент саме про неї говорив із законодавцями.

Це була дуже потужна зустріч. Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що йому потрібна допомога - і якщо він її отримає, здатен виграти цю війну. Він озвучив детальну схему: яка допомога потрібна, як саме вона допоможе перемогти. Навіть багато наших колег-республіканців говорили: цю війну можна виграти, якщо буде допомога. Якщо він отримає необхідну допомогу - він переможе. З іншого боку, Зеленський чітко дав зрозуміти - якщо ми програємо: виграє путін.

Для консервативної частини американських законодавців, а її уособлює спікер нижньої палати, Майк Джонсон, Зеленський приберіг інші аргументи. Якщо вже Джонсон публічно вимагав прозорості у використанні американської допомоги - Україна і президент особисто готові її гарантувати. А ще - знову йшлося про стратегію перемоги.

Майк Джонсон, спікер Палати представників США:

Хороша зустріч із президентом Зеленським. Я запевнив, що ми із ним, що ми проти жорстокого путінського вторгнення. Американці виступають за свободу, вони на правильному боці - у цій боротьбі. З того дня, як я отримав повноваження спікера, звертався із проханням внести ясність. Нам потрібна чітко сформульована стратегія, яка дозволить Україні перемогти.

Відсутність цієї стратегії - чітко сформульованих "червоних ліній" - якраз і призводить до того, що спочатку експерти, потім - відставні чиновники, а згодом і члени конгресу почали говорити - чому б Україні не поступитися територіями - щоб закінчити бойові дії. Про ставлення до таких заяв я питаю президента.

Звучить чимало голосів від республіканців, які сумніваються в здатності України виграти війну. Сенатор Венс нещодавно навіть сказав, що "Україні потрібно поступитися деякими територіями, щоб припинити війну". Якщо дуже відверто - Ви взагалі припускали такий крок: віддати території, щоб припинити бойові дії?

Володимир Зеленський, Президент України:

Слухайте - питання не тільки в наших словах, чи в думках. Питання в тому, на що ми готові, на що - ні. Як може Україна просто віддати свої території? Тобто це абсолютне божевілля. Якщо чесно, ми дуже часто згадуємо Бога, так, це не по-християнськи - там живуть наші люди, там живуть сім'ї, там діти - і все це - частина суспільства українського. Але ми говоримо про живих людей. Над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали - і ми це прекрасно знаємо. І тим голосам, які пропонують віддати наші території… Питання ж не тільки в землі - питання в живих людях, їхніх судьбах, в історіях, питання в цих людях, в дітях. Віддати дітей? Ну нехай ті голоси (а я не знаю, хто про це говорить), у мене до них одне питання - чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам? Думаю, що ні.

Обговорюючи цей візит, у конгресових кулуарах кажуть, що Зеленський був максимально відкритим, максимально прозорим, максимально чітким. І щодо цілей України - і щодо наслідків нерішучості Конгресу. Так, конгресмени мають питання - і відповіді на них прозвучали з перших вуст. І це один з підсумків. Серед інших можна назвати і виділення чергового траншу військової допомоги Україні, і прямі домовленості із найбільшими американськими виробниками зброї…

Але куди важливіше навіть не це, а ті меседжі, які пролунали у Вашингтоні публічно - і ви почули їх у цьому сюжеті. І про українські "червоні лінії" - їх озвучив президент Зеленський, і про те, що ціль штатів - не просто підтримка, не просто стримування, а - українська перемога. І це публічно сказав Байден.