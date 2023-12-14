Міністерство оборони України вилучає сухпайки поставлені минулого року. Термін придатності у них не сплив, але пакування було пошкоджене. У такому вигляді набори придбав департамент ресурсних закупівель - його розформовують. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра оборони Дмитро Клименков.

"В одній партії було 500 тисяч пайків. Контракт на яких постачання був підписаний у жовтні минулого року. Уклав його Департамент ресурсного забезпечення. Пайки закупили без контролю якості. Тобто цей етап у департаменті просто проігнорували. Зараз пайки знаходяться на складах Збройних сил України. Їх не видавали військовослужбовцям. До нас звернувся командир однієї з військових частин. Ми одразу відреагували. З'ясувалося, що було пошкоджене пакування у наборі з джемом, попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов.

Зараз ми вилучаємо зіпсовані сухпайки, ми вже зв'язалися з постачальником щодо їх заміни...

Департамент ресурсного забезпечення ліквідовують. Керівник, який підписував договори на постачання цих сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема і з іншими звинуваченнями. До цього один заступник міністра оборони координував розробку закупівель та контроль якості. Наразі ці функції розсерджені у різних заступників.

Продовжувати закуповувати по цьому контракту ми звісно нічого не будемо. Сум у контракту я назвати не можу, тому що йде слідство...

Наразі функції департаменту розподілені між різними підрозділами - департаментом політики закупівель та Агенцією закупівель у сфері оборони державного оператора тилу і департаментом планування. Саме така система розподілу і делегування відповідає натівській моделі.

Закупівлею тилового майна буде займатися окреме державне підприємство - Агенція закупівель у сфері оборони - державний оператор тилу. За свої послуги воно буде отримувати 0,4% від ціни контрактів, однак не більше 250 млн на рік...

Агенція закуповуватиме для ЗСУ їжу, речі, бронежилети, каски, паливо-мастильні матеріали. Орієнтуємося на 100% постачання від українських виробників, - розповів Дмитро Клименков.