Міноборони закупило півмільйона зіпсованих сухпайків: у відомстві розповіли подробиці (відео) [ Редагувати ]
Міністерство оборони України вилучає сухпайки поставлені минулого року. Термін придатності у них не сплив, але пакування було пошкоджене. У такому вигляді набори придбав департамент ресурсних закупівель - його розформовують. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів заступник міністра оборони Дмитро Клименков.
"В одній партії було 500 тисяч пайків. Контракт на яких постачання був підписаний у жовтні минулого року. Уклав його Департамент ресурсного забезпечення. Пайки закупили без контролю якості. Тобто цей етап у департаменті просто проігнорували. Зараз пайки знаходяться на складах Збройних сил України. Їх не видавали військовослужбовцям. До нас звернувся командир однієї з військових частин. Ми одразу відреагували. З'ясувалося, що було пошкоджене пакування у наборі з джемом, попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов.
Зараз ми вилучаємо зіпсовані сухпайки, ми вже зв'язалися з постачальником щодо їх заміни...
Департамент ресурсного забезпечення ліквідовують. Керівник, який підписував договори на постачання цих сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема і з іншими звинуваченнями. До цього один заступник міністра оборони координував розробку закупівель та контроль якості. Наразі ці функції розсерджені у різних заступників.
Продовжувати закуповувати по цьому контракту ми звісно нічого не будемо. Сум у контракту я назвати не можу, тому що йде слідство...
Наразі функції департаменту розподілені між різними підрозділами - департаментом політики закупівель та Агенцією закупівель у сфері оборони державного оператора тилу і департаментом планування. Саме така система розподілу і делегування відповідає натівській моделі.
Закупівлею тилового майна буде займатися окреме державне підприємство - Агенція закупівель у сфері оборони - державний оператор тилу. За свої послуги воно буде отримувати 0,4% від ціни контрактів, однак не більше 250 млн на рік...
Агенція закуповуватиме для ЗСУ їжу, речі, бронежилети, каски, паливо-мастильні матеріали. Орієнтуємося на 100% постачання від українських виробників, - розповів Дмитро Клименков.
по темі
Міністр оборони Рустем Умєров разом з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним відвідали позиції українських захисників на Східному напрямку та привітали їх з Днем Сухопутних військ
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшов зенітний ракетний комплекс Patriot та ракети до нього. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН
Київ зазнав дві атаки балістичними ракетами впродовж трьох діб, оскільки росіяни перевіряють систему протиповітряної оборони української столиці. Вони підозрюють, що Сили оборони України перекинули один з двох комплексів ЗРК Patriot, які захищають Київ, ближче до лінії фронту, щоб збивати їхню авіацію
У четвер, 14 грудня, Київрада має виділити ще майже 600 млн грн на підтримку українських захисників. Про це мер столиці Віталій Кличко оголосив на початку засідання Київради
Норвегія передасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони NASAMS на суму 335 млн норвезьких крон ($30,6 млн - ред.)