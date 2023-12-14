В таких умовах зараз йдуть бої на Бахмутському напрямку, в районі Кліщіївки.

На сході зараз у повному сенсі протистояння криги та полумʼя. Через погодні умови та суцільне обледеніння на Донеччині ускладнилася фронтова логістика. Ускладнилася аеророзвідка та застосування дронів. Навіть просто ходити дуже важко, а на передовій воякам доводиться багато ходити пішки. Погода вносить корективи в перебіг бойових дій, але не припиняє їх.

Про це - в сюжеті Руслана Смєщука та Вадима Ревуна. Вони працювали на Бахмутському напрямку разом із бійцями 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади.

Немов крижані дерева, крижані кущі, крижана трава… Так зараз виглядають степи Донеччини під Бахмутом. І так вони звучать, і гримають вогнем

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Вони цілою ротою пішли. Отак з трьох сторін, по взводу. Постійно лізуть - пройшла група, друга закрепляеться, ти вибиваєш. І так цілу ніч. Вони ввечері виходять - і до ранку лізуть. Отаке постійно кожен день.

А в день в небі висять десятки дронів.

Назар, військовослужбовець ЗСУ:

В останню зміну заходили, то зустрілися з трьома FPV-дронами, але, на щастя, все добре.

Едуард, військовослужбовець ЗСУ:

Як тільки зранку починаються польоти "Орланів", "Зал" - працюємо по них. Так в основному ми з ранку до темної ночі - не відходячи від неба, спостерігаємо небо.

Старий радянський комплекс фронтової ППО. Армійське ППО переднього краю. Ретельно замаскований - як і вся техніка тут, він полює на великі російські дрони. Бо літаки та гелікоптери на зону ураження підлітати не ризикують.

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

Ця машина коли створювалась, безпілотники були, але вони були реактивні. А на ту кількість та якість тих безпілотників, які зараз є, вона не розрахована. Тому тут масово йде ефективність на цій машині коли є хороший і навчений єкіпаж.

Станіслав - навідник комплексу. Він стріляє по цілі. Влучити цим старим комплексом по новим і сучасним безпілотникам - важко. Але їхні цілі це часто БПЛА ретранслятори та дрони управління і розвідки. Тобто критично важлива для росіян ланка дорогих та технологічних БПЛА.

Станіслав, військовослужбовець ЗСУ:

Оператор зразу не узнає чи він збив, чи не збив. Тому що ці всі гази від ракети - вони на мене. Коли я виліз з машини - і командир сказав мені, що є збиття. І в мене…я був задоволений.

Все це - в умовах постійного полювання за такими комплексами, на які росіяни не шкодують дронів.

Іван, військовослужбовець ЗСУ:

Крім того, що ми коли працюємо і вражаємо ціль по безпілотнику, "Орлан" чи "Зала" - і дивитися, щоб часом не прилетів "Ланцет" і ми для нього не стали ціллю.

Але така погода впливає і на дрони. Наші пілоти кажуть - літати зараз дуже важко. І для нас, і для росіян.

Позивний "Тихий", військовослужбовець ЗСУ:

Головна проблема - це обледеніння. Ми літаєм - висока вологість, дрон він постійно в повітряних потоках і воно миттево намерзає і на гвинти. Саме погане, коли замерзає камера та гімба, воно перестає крутитися - дрон дивиться в одну точку і дуже важко його повернути назад.

В таких умовах зараз йдуть бої на Бахмутському напрямку, в районі Кліщіївки.