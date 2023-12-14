Київська міська рада на сьогоднішньому засіданні проголосувала за ініціативу мера Віталія Кличка про збільшення допомоги захисникам з міського бюджету. Зокрема, попри вилучення з місцевих бюджетів військового ПДФО, не менше 1 млрд грн у 2024 році має бути перераховано військовим лише у вигляді субвенції.

Про це повідомляє в Facebook депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

"Ініціатива міського голови Віталія Кличка - правка до бюджету 2024 року: врахувати витрати у вигляді субвенцій для військових не менше, ніж 1 млрд грн - проголосована міськрадою Києва. За відповідну правку проголосували представники усіх фракцій - 83 зі 120 депутатів Київради. Це не зважаючи на те, що "зелені" відібрали у столиці 7 млрд грн військового ПДФО, залишивши військові частини без можливості закривати нагальні потреби", - повідомив Білоцерковець.

Крім того, Київрада збільшує допомогу захисникам у поточному році.

"Сьогодні Київрада ухвалить зміни до міського бюджету-2023 року, де, зокрема, в рамках передбачених бюджетних коштів (нагадаю, майже 7 млрд гривень на цей рік) виділимо ще близько 600 мільйонів на підтримку наших захисників та захисниць - Збройних сил України", - повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко.