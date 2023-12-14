"Київстар" завершив підключення голосового сервісу та майже повністю відновив домашній інтернет.

Про це мобільний оператор повідомив у Фейсбуці. Як зауважили в компанії, у деяких населених пунктах зі зв'язком все ще виникають короткочасні труднощі, але фахівці працюють над їх усуненням. У компанії запевнили, що персональні дані абонентів скомпрометовані не були.

Також пообіцяли компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. За фактом кібератаки на "Київстар" Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження. Однією з версій слідства названа причетність російських спецслужб. Михайло Манилюк розбирався, хто причетний до атаки і як себе захистити?

Соня, жителька Києва:

Связі немає я питала по кафешках: есть вайфай - не було вайфая. Мені барісти роздали вайфай і я поняла, що це не зомбі апокаліпсис, а це просто накрився "Київстар".

Олександр Комаров, генеральний директор компанії "Київстар":

"Київстар" став ціллю надпотужної атаки, в результаті якої недоступні послуги зв'язку та доступу в Інтернет.

Віка, жителька Києва:

Взагалі спочатку не знали, що робити. Було дуже несподівано.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Через хакерський "злам" мобільного оператора в Україні послуги мережі "Київстар" стали недоступними для понад двадцяти мільйонів абонентів! Згодом у компанії повідомили - хакери пошкодили ядро мережі, яке відповідає за обробку трафіку між користувачами та сервісами. Задля безпеки абонентів фахівці компанії були змушені вимкнути зв'язок.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичних уражень. Тому відновлення з дотриманням усіх протоколів безпеки вимагає від нас часу.

Питання - хто причетний до атаки - без відповіді залишалося недовго. Відповідальність взяли на себе російські хакери з так званої групи "Сонцепьок".

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

Одне з хакерських угруповань рф уже взяло на себе відповідальність за цю кібератаку. Вони написали це у своєму телеграм каналі. Але тут варто розуміти, що це угруповання входить до складу головного управління генштабу збройних сил рф, більш відомого як ГРУ, яким таким чином хоче публічно легалізувати результати своєї злочинної діяльності.

Микита Книш, експерт із кібербезпеки:

На жаль, в росії, або на щастя для нас, всі адекватні хакери і спеціалісти-фахівці з інформаційної галузі, на мою особисту думку, вже десь в Грузії, Казахстані, або інших країнах, вони виїхали за територію рф і працюють віддалено проти рф. А залишилися люди в погонах під фсб та гру - це невільні люди, а айтішники в неволі, як ми знаємо, не розмножуються.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Втім хакери навіть гучно заявили, що начебто зруйнували внутрішню мережеву інфраструктуру компанії та викрали особисту інформацію клієнтів, включаючи паспортні дані та адреси! У "Київстарі" цю інформацію спростували. Наголосивши, що системи, в яких зберігаються персональні дані абонентів, не постраждали! Але виникло інше питання - яким чином хакерам вдалося потрапити у самісіньке ядро компанії?

Микита Книш, експерт з кібербезпеки:

Ми не можемо казати, що в компанії "Київстар" не працює жодного зрадника.

Руслан Болгов, експерт з кібербезпеки:

Такого масштабу зробити через зовнішній вхід майже неможливо, тому що там був доступ зсередини, тим паче на сьогодні з'явилися скріни на рашистських пабліках, які були зроблені безпосередньо всередині і якщо ті, хто працює з компанією їх подивиться, то вони можуть або спростувати цю інформацію, або підтвердити.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Іншими словами, експерти припускають, що так само, як і багато ракетних атак по військових об'єктах та енергетичних підприємствах - кібератаку росіяни вчинили за підтримки зрадника чи можливо кількох. Як саме та хто ці зрадники - має з'ясувати слідство.

Артем Дехтяренко, речник СБУ:

За даним фактом СБУ відкрило кримінальне провадження. Наші співробітники миттєво відреагували на інцидент і виїхали в офіси "Київстару". Наразі робота СБУ триває за двома ключовими напрямками. Перший - СБУ продовжує документувати кібератаку рф по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів, і другий напрямок - кіберфахівці СБУ надають допомогу співробітникам "Київстар" і координують зусилля усіх інших держустанов для якнайшвидшого відновлення мережі.

Олександр Комаров, генеральний директор компанії "Київстар":

Ми робимо все можливе для відновлення роботи мережі компанії після масштабної кібератаки. Насправді найбільшої кібератаки в історії глобального телекому. Ми почали надавати послуги голосового зв'язку. Відновлення мережі відбувається поступово і дуже обережно, тому що все ще можливі деякі складнощі. Одночасно працюємо на відновленням послуги смс та передачі даних. Будемо робити все, щоб відновити ці послуги.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Головне питання - чи можна вже телефонувати одне одному? Просто зараз я наберу оператора, який стоїть навпроти мене, він є абонентом компанії "Київстар". Отже, телефоную. Чую рингтон. Ало! Як мене чути? Зв'язок є.

Відновити роботу "Київстару" після масштабної кібератаки допомагають навіть американська компанія Microsoft та шведська Ericsson. Та поки тривали роботи, інші оператори зв'язку відчули суттєве збільшення трафіку, виникали тимчасові проблеми з роботою застосунків. На збої в роботі банкоматів і платіжних терміналів стали скаржитися й фінансові установи!

Руслан Болгов, експерт з кібербезпеки:

Монобанк вони відписувались, атака була 40 хвилин, вони відбили цю атаку - це працює в штатному режимі. Водафон-Лайф теж працюють зараз в штатному режимі. Альтернативний зв'язок на разі в принципі є у всіх.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Альтернативний зв'язок - або ж національний роумінг - це план "Б" на випадок будь-яких форс-мажорних обставин. Ще на початку великої війни, коли виникли проблеми з мобільним зв'язком, кожен абонент міг змінити оператора в налаштуваннях телефону, при цьому не мав доплачувати за користуванням іншою мережею. Цього разу план не спрацював. У Міністерстві цифрової трансформації пояснили - "Київстар" через збій просто не зміг передати інформацію про своїх абонентів іншим операторам. Фахівці з кібербезпеки наголошують - мобільним операторам - та й іншим потужним компаніям - після цієї атаки треба посилити заходи безпеки.

Руслан Болгов, експерт з кібербезпеки:

Те, що вони зробили, дає можливість переоцінити повністю те що відбувається з безпекою в Україні і дати можливість старту більш серйозним стандартам і підходу до безпеки. Безпека повинна бути не за п'ять копійок, на якій зазвичай економлять, на жаль, а дати можливість не тільки внутрішнім спеціалістам працювати, а й зовнішнім. Необхідно мати план Б завжди, щоб був альтернативний зв'язок. Це додатковий номер телефону іншого оператора. Це незалежний провайдер, який не залежить від мобільного зв'язку - тоді ви будете на зв'язку! По великому рахунку більшість людей користуються безпосередньо месенджерами, які працюють в штатному режимі, якщо у вас є Інтернет.

Михайло Манилюк, кореспондент: