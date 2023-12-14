В це не вірила сама Європа: Стефанішина про історичне рішення ЄС щодо України [ Редагувати ]
Рішення про відкриття переговорів про членство України в ЄС було повністю ухвалене без усілях умовностей. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
"Ми навіть не очікували, що рішення буде настільки "чистим", тому що та пропозиція щодо рішення, яка була представлена президентом Євроради Шарлем Мішелем на розсуд лідерів в такому вигляді і була повністю ухвалена. Рішення про відкриття переговорів про членство України і Молдови. Крапка. Тобто без усіляких умовностей і перехід до наступної процедури, коли вже буде повністю оцінено всі 7 кроків. Це вже деталі. У нас вже пропрацьовані алгоритми дії з Єврокомісією. Це рішення, в яке не вірила сама Європа, не вірила, що вони спроможні на таке лідерство, але дійсно це був той момент, коли треба було захистити цінності. Всі 26 лідерів ЄС стали як один на захист Європи, Європи, в яку рухаємось ми", - зазначила вона.
Вона додала: "Історичне рішення ухвалено і ми рухаємось далі. Вітаю також молдовських колег, ми йшли до цього разом!".
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