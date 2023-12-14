Кияни, які змушені здійснювати пересадку на автобуси чи тролейбуси через закриті 6 станцій "синьої" гілки метро, отримуватимуть компенсації.

Про це повідомляє мер Києва Володимир Кличко.

"Київрада ухвалила сьогодні рішення про те, щоб пасажири метро не переплачували за вимушену пересадку на наземний транспорт на станції "Либідська", - казав мер міста.

Маршрут з "Теремків" до будь-якої іншої станції метро, як і раніше коштуватиме 8 грн.

При цьому під час поїздки потрібно буде провалідувати транспортну карту на кожній пересадці. Але вночі зайві поїздки будуть повертатися на картку.

Тому пасажир, проїхавши наземним транспортом та метро платитиме тільки за одну поїздку.

"Система повернення поїздок запрацює в понеділок. Деталі, як це діятиме, Київ Цифровий опублікує завтра", - додав Кличко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що озвучений попередній термін закінчення ремонтних робіт на Оболонсько-Теремківській лінії київського метрополітену за шість місяців є орієнтовним. Закриті станції можуть відкрити як раніше, і пізніше.