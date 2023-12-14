Тернистий шлях додому. Більше місяця повернення в Україну наших фур - блокували на різних пунктах пропуску польські перевізники. Згодом до них долучилися і словацькі. А потім ще й угорські. Черги до КПП розтягнулися на десятки кілометрів.

Проте днями з'явилися обнадійливі новини. На Волині розблокували пункт пропуску "Ягодин". І обіцяють невдовзі розблокувати й інші. Наші журналісти поїхали з інспекцією на КПП у Волинській, Львівській та Закарпатській області. Їхній матеріал - дивіться далі.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Цей пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" називають найбільшими воротами в Європейський Союз. Понад місяць вони були заблоковані для українських водіїв. Ось уже три доби як вантажівки тут їдуть в обидва боки як це і було до акції протесту на території Польщі.

Одні виїжджають, інші - заїжджають. Рух - безперервний.

Волинянин Віктор щойно повернувся з вантажем із Гданська. Вистояв в черзі більше тижня. Каже, ставав у колійку у понад тридцять кілометрів.

Віктор, далекобійник:

Десь за 17 кілометрів, то потім я за дві години пройшов вісім кілометрів. До цього часу неділю йшов два кілометра чи три.

З боку Дорогуська, за інформацією митників, в черзі - понад тисяча триста фур. І вона росте, бо коли водії почули про вільний проїзд - усі рвонули на Ягодин.

Віктор Козак, голова регіональної ради Волинської і Рівненської областей Асоціації міжнародних перевізників України:

За півтори-дві доби автобімобіль проходить. Наша митниця може оформляти 600-800.

За 36 днів блокади, кажуть перевізники, вони зазнали колосальних збитків.

Віктор Козак, голова регіональної ради Волинської і Рівненської областей Асоціації міжнародних перевізників України:

Втрати в міліардах, якщо взяти в загальному України. Хочемо навіть після того, як буде розблокування всіх кордонів всерівно треба зробити так щоб більше такого блокування не відбулося.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Напередодні польські перевізники хотіли знову заблокувати перехід до Ягодина у Дорогуську. Повторну акцію протесту вони планували з понеділка, 18 грудня. Проте місцева влада їм не дозволила. Страйкарі обурені, погрожують судами і вигадують нові хитрощі, щоб перекрити цей найбільший перехід. Станом на зараз Ягодин деблокований. Через нього їдуть вантажівки і сподіваємось будуть їхати і надалі. Ось така ситуація на українсько- польському кордоні на Волині. Чи поїхали фури на Львівщині - розповісттьмоя колега Вікторія Балицька.

Вікторія Балицька, кореспондентка:

На Львівщині ситуація на пунктах пропуску не змінилася. Блокування польскими перевізниками продовжується, а отже водії фур змушені очікувати у черзі на в'їзд в Украіну по два тижні. Ми перебуваємо на пункті пропуску Рава Руська і по той бік кордону перед Гребене назбиралося вже 700 вантажівок.

Ще 1300 вантажівок очікують на пункті пропуску Корчова-Краківець, а на КПП Медика-Шегині - понад пів тисячі.

Олег, далекобійник:

Займають чергу 60-70 км до границі. Між городами та селами не пускають, стоять нема де. Ліс. Тут ближче до кордону то якийсь магазин появиться чи заправка. Туалетів нема, душа нема, нічого нема, як бомжі ті в машинах живем 12 суток.

Віктор простояв ще довше - 14 днів. Чекає на митні документи, щоб їхати в Київ.

Віктор, далекобійник:

Спав в машині, їв то, що було, поляки якоби раз вдень зупу возили. Буває, що 4-5 годин нічо не пускають.

Польські блокувальники заявляли, що пропускатимуть по дві фури на годину, проте такий режим досить умовний. За добу через Рава-Руську в'їжджає близько сотні фур.

Олександра Кучковська, речниця Львівського прикордонного загону:

Інколи відбувається і певне сповільнення, що їх менше проїжджає або навпаки як підсумок за добу може проїхати на 20-30 вантажівок більше як зазвичай.

На в'їзд українських фур у Польщу - обмежень немає. Проте, і тут водії змушені по кілька діб чекати своєї черги.

Василь, далекобійник:

От моя хата. Тут тільки туалета немає (сміється) ще й джакузі і туалет зробити. Тут живу, тут їм.

Прикорднники пояснюють, затримка на виїзд через те, що польські колеги повільно проводять контроль вантажівок.

Олександра Кучковська, речниця Львівського прикордонного загону:

Якшо в пункті пропуску Гребенне повна стоянка і відповідно з пункту пропуску Рава Руська, вони не можуть проїхати, бо там немає для них місця.

Порожні вантажівки, які їдуть у Польщу, можуть перетинати кордон без електорнної черги у пункті пропуску Угринів.

Вікторія Балицька, кореспондентка:

А що відбувається на пунктах пропуску у Закарпатській області - дізнаємося у нашої колеги Мар'яни Мартин.

Мар'яна Мартин - кореспондентка:

Я вже в Угорщині. Позаду КПП Загонь, а ось на цій проїжджій смузі в понеділок тут деякі угорські перевізники розпочали так звану демонстрацію. Як бачимо, вантажівки стоять досі. Але руху українцям не блокують.

Тут зібралося півтора десятка перевізників. Від коментарів на камеру відмовляються. Без неї - кажуть - стоятимуть до 31 грудня. Вимога - та ж, що і у польких мітингарів - повернути дозвільну систему для українців. Проте наші водії зазначають - угорці проїжджати поки не заважають.

Дмитро - далекобійник:

Добре йде, добре йде черга. Вчора стали, от доба, ще нема доби і до ста добре йде.

Черга тут майже 20 кілометрів. Пан Андрій через Угорщину їде втретє. І такий гак - каже - обходиться в копієчку.

Андрій - далекобійник:

Я плачу Словакію, я плачу Венгрію, Венгрія - не дешовая страна по дорогам, ви самі в курсе.

Та стояти тут дещо комфортніше - вздовж дороги встановили біотуалети.

А ми їдемо у Словаччину. Там вже другий тиждень протести.

Марʼяна Мартин - кореспондентка:

Попереду КПП Вишнє-Німецьке. Тут рух на виїзд українських вантажівок вже не блокують, натомість словацькі перевізники не впускають українських далекобійників до Європи.

Спочатку словаки блокували виїзд українських вантажівок, а вже другий день в'їзд. Протестувальників - всього двоє. На проїжджій частині розмістили джип, трактор та автобус. Двічі на годину відкривають проїзд.

Ростислав Чурма - заступник голови Союзу автомобільних перевізників Словаччини:

Ми почали пропускати по дві вантажівки. Нас попросили, щоб ми проявили акт солідарності.

З України в Словаччину тепер досить проблемно в'їхати - в Ужгороді всі парковки вже зайняті.

Олександр - далекобійник:

Наш колега стоїть завраз в Ужгороді і теж стоїть з понеділка.

І в самій Словаччині ситуація - не краща. Черга фур в Україну тягнеться на десятки кілометрів.

Водії - виснажені. Узбіччя дороги тут поволі перетворюється на сміттєзвалище. Туалетів - немає. А до магазинів йти пішки 5 кілометрів.

Вадим - далекобійник:

Без вульгарщини не скажеш нічого. Ну яка ж це правда - перекрили дихання.

Все ж українські шофери продовжують везти товари. Толерантно, і з надією на те, що вже ближчим часом дорога додому не буде такою тернистою…

Володимир - далекобійник: