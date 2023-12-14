Один з найгучніших рейдів відбувся в оздоровниці на Закарпатті.

Вистеження ухилянтів: Україною прокотилися рейди службовців територіальних центрів комплектування - по спортзалах, СПА-зонах, інших громадських місцях. Посилення мобілізації? Чи законні такі методи вручення повісток? Що кажуть у самих ТЦК? Та як відповідатимуть ухилянти перед законом? Дивіться далі.

Не прийдеш у військкомат - загрузимо тебе! Саме так, з погрозами, виписували напередодні повістку священникові у Стрийському районі Львівщини.

У Львівському ТЦК та СП - прокоментувли інцидент: дії їхніх працівників були правомірними. Але священнику погрожував не їхній працівник, а цивільний у військовій формі.

Ще один "мобілізаційний кейс": повідомлення з повісткою. Ще не порушив, а вже винний. Як розповідає адвокат Роман Сімутін, до нього за юридичною допомогою звернувся чоловік, якому 5 грудня представники ТЦК вручили повістку, зобовязуючи з'явитися наступного дня. А до повістки - повідомлення про розгляд адімністративної справи.

Роман Сімутін, адвокат:

Тобто фактично якщо ти 6-го числа не прибув, то відносно тебе вже гарантовано складуть постанову і визнають тебе винним. І дефакто оскаржить потім цю постанову буде дуже дуже складно. Тому що ніби і підпис стоїть вони можуть підтвердить що є підпис. Тобто уже наперед вони визначили, що, імовірно, він порушник і ми тебе притягнемо за статтею.

Юрист додає, процедура притягнення чоловіка до адмінвідповідальності була порушена.

За останні тижні скандали з добровільно-примусовим призовом прокотилися всією Україною. Де тільки не проводили облави представники ТЦК - у спортклубах, санаторіях, маршрутках.

Антон Башловка, правозахисник:

У нас зараз є військовий стан і взагалі законодавчо не передбачено ні місць де можна, де не можна вручити повістки. Тобто повістки можна вручати будь-де. Головне, щоб була дотримана відповідна процедура вручення цієї повістки.

Один з найгучніших рейдів відбувся в оздоровниці на Закарпатті.

Як зазначала адміністрація комплексу, десятки озброєних осіб увірвалися на територію центру, під дулами автоматів вигнали людей на вулицю. А двох співробітників центру силоміць "запакували" в авто й відвезли у невідомому напрямку, без вручення повісток чи пред'явлення відповідних документів.

Антон Башловка, правозахисник:

Якщо вони зайшли когось затримали без працівників поліції, якщо ця людина не перебувала у розшуку. Не ховалася від військкомата, то звичайно ніхто нікого не має затримувати. Максимум, що вони могли зробити, це перевірити документи. Відповідно, якщо в людини не було військово облікових документів - виписати йому повістку.

Працівники оздоровниці пройшли ВЛК, були визнаними придатними до служби, однак написали заяву та відмовились від призову:

Як наслідок - службовці ТЦК спрямували щодо цих осіб відомості у правоохоронні органи за ухилення від проходження військової служби а асмих чоловік відпустили

Представники комплексу, у свою чергу, написали заяву до поліції щодо неправомірності дій службовців ТЦК. То яким має бути алгоритм вручення повістки?

Роман Сімутін, адвокат:

Алгоритм він прописаний чітко в постанові 1487 від 30 грудня 22-го року. Перше - це вказується прізвище, ім'я, по батькові, повністю без помилок. Друге - вказується розпорядження, на підставі якого викликається безпосередньо та особа, яка там зазначено в цій повістці. І третє - вона підписується начальником ТЦК. Печатка.

А ще повістку має вручати уповноважена особа.

Роман Сімутін, адвокат:

Начальник ТЦК в цьому розпорядженні другим пунктом повинен зазначити, що уповноважив таку ту такого-то працівника на вручення повістки. Все.

Антон Башловка, правозахисник:

Для того, щоб не було випадків порушення працівниками ТЦК, військовими, поліцейськими правил вручення повісток, люди мають знати свої права. Коли людина знає свої права, вона захищена.

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації - передбачена кримінальна відповідальність з терміном позбавлення волі від 3-х до 5-ти років.