Потреби у новій мобілізації немає, російська економіка відновлюється, російська армія перемагає, а яєць в магазині не купити, бо росіяни тепер краще живуть. Президент країни-агресорки провів велику підсумкову прес-конференцію. Говорив понад 4 години.

Про що громадяни та журналісти питали свого керманича та що він їм обіцяв? Слухала Ольга Жидецька.

Успіхи в економіці, успіхи в так званій спецоперації, тобто повомасштабному вторгненні до України, успіхи в розбудові інфраструктури… Президент країни-агресорки сипе вихваляннями.

володимир путін, президет росії, країни-агресорки:

Самое главное - это высокая консолидация российского общества.

Чи не половина питань так чи інакше стосуються війни. І тут у путіна - суцільні перемоги.

володимир путін, президет росії, країни-агресорки:

Практичсеки по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы скажем скромно улучшают свое положение.

Появу плацдарму ВСУ на лівому березі Дніпра біля Кринок диктатор пояснює тим, що, мовляв, російські війська відійшли на зручніші обороні позиції. Як зазвичай, путін обіцяє воювати до повного досягення цілей так званої СВО.

володимир путін, президет росії, країни-агресорки:

Они не меняются. Я вот напомню, о чем мы тогда говорили: о денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе.

Учасників загарбницької війни проти України путін називає героями та обіцяє зрівняти статус і виплати для всіх, що воюють в Україні. Бійців, мовляв, не бракує. У зоні бойових дій на тепер перебуває 244 тисячі мобілзованих, ще 486 тисяч добровольців підписали контракт з Міноборони. Тож нова хвиля мобілізації нібито й не потрібна

володимир путін, президет росії, країни-агресорки:

Полторы тыщи ежедневно по всей стране. Все вместе - будет под полмиллиона до конца года. Ну зачем нам мобилизация. На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет.

Тут варто зазначити, якщо вірити обіцянкам путіна, то і першої хвилі мобілізації, не мало бути. Однак брехати, особливо перед виборами, господареві кремля не звикати. Як і повторювати мантру про те, у всьому винний Захід, бо нібито підштовхував Україну геть від Москви. А також, сам порвав зв'язки з кремлем.

володимир путін, президет росії, країни-агресорки:

Мы не уклоняемся от этих контактов. Если европейские страны, и президент Франции в частности не желают с нами общаться, ну на нет и суда нет, как у нас говорят.

Ще один рефрен прес-кофереції: санкційна політика не спрацювала, а навпаки зміцнила росію. Мовляв усі труднощі з імпортом, як зокрема критичних запчастин для літаків, буде вирішено. Як і одвічні проблеми - відсталість переферійних регіонів федерації, бідність, брак доріг та зростання цін. Щодо цін - особливо болять росіянам яйця. Останім часом популярний продукт здорожчав щонайменше на половину. І в цьому, за версією путіна, винні самі громадяни. Бо… стали жити краще.

володимир путін, президет росії, країни-агресорки:

Вы знаете, что произошло? Вот у нас идет небольшое, но все таки повышение доходов. Что произошло? Спрос увеличился. А обьемы производства - нет.

Загалом на прес-конференцію надійшло понад два мільйони запитань. СМС-повідомлення виводили на великий екран у залі.

Зокрема росіяни питали: За що ж все таки росія воює в Україні та коли мобілізовані повернуться додому? Чому в країні, що постачає газ у Китай та Європу, його немає для багатьох росіян? Як же зводити кінці з кінцями в умовах зростання економіки? Та як переїхати в ту прекрасну росію, яку показують по телевізору?

Але вони так і залишилися без відповіді.