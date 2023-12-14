Допомогти Україні "пройти" зимові місяці - пережити очікувані удари російських дронів по енергооб'єктам, не допустити блекаутів, зберегти стабільність енергоситстеми - все це обіцяють допомогти зробити у Вашингтоні.

Які саме плани - наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розпитав топ-чиновника американського Міністерства енергетики, який відповідає за взаємодію із Україною.

План підтримки енергетики - конкретний, детальний, де буде допомога і у відновленні, і у захисті енергетичної інфраструктури - це те, чим Штати можуть максимально допомогти цієї зими Україні і українцям. І він готується - переконують нас в американському Міненерго. Більше того, кажуть - для урядовців, які опікуються цим напрямком, це не сама лише робота, для них це - особисте.

Девід Турк, заступник міністра енергетики США:

Дякую за запитання, Дмитре. І скажу, насамперед, - моє серце із нашими друзями та колегами в Україні. Ми бачимо нову хвилю атак цієї зими. Я знаю, що в Україні складні погодні умови і росіяни намагаються цим скористатися.

Торік я неймовірно пишався нашим внеском - тим, що уряд США, працюючи із союзниками, зміг підтримати і українців, і ваших урядовців. Я особисто тоді цим займався; і я - і наша команда витратили тоді багато часу, намагаючись зробити все можливе, щоб підтримати вас у складні часи….

І, сподіваюся, ми всі продовжимо допомагати, зосередимося на цьому. "Ми всі" - маю на увазі не тільки Америку, але і підтримку України світом. І минулу складну зиму ви протрималися - так - завдяки хоробрості українців. Але ще і через величезну допомогу партнерів. цієї зими нам всім так само доведеться згуртуватися, але вже подвоїти фокус уваги.

Це треба і тому, що українська енергетика частково і досі не змогла відновитися після обстрілів, що сталися минулої зими. І через обґрунтовані побоювання (а їх вже озвучили і українські, і американські чиновники), що росія має плани куди більш масштабних ударів, ніж ми бачили до цього. Просто збирає сили, і вичікує. І тому Київ вже зараз просить підготувати сценарії: як діяти, якщо критична інфраструктура знову стане ціллю, розпланувати - що саме робитимуть партнери, у першу чергу - США.

Девід Турк, заступник міністра енергетики США:

Зараз якраз триває обговорення щодо цього - і у Білому домі, і з нашими колегами з USAID, і з урядом. Ми намагаємося зробити все, що можемо, за допомогою американських державних структур. І водночас ще із минулого року почали співпрацю із приватним бізнесом, щоб оперативно доставляти в Україну електрообладнання - робити це у дуже стислі терміни, у перші ж дні, коли воно тільки буде потрібно.

Так, затримка у Конгресі із виділенням "українського пакету" обмежує можливості американської допомоги. Але, на щастя, вона хоча б не вдарить напряму по проектам із підтримки енергетики, у Міненерго США є окремий бюджет для цього. Більше того, Штати координують зусилля із європейцями, там теж є бюджети - тобто, "конгресова пауза" не блокує цей напрямок співпраці.

Девід Турк, заступник міністра енергетики США:

Що можу сказати - президент Байден надзвичайно чітко дав зрозуміти, якою буде наша політика на майбутнє, що зберігатиметься підтримка українського народу. І я це повністю це схвалюю! І обіцяю, що ми зробимо все, що тільки в силах Міністерства енергетики США, щоб допомогти вам на цьому фронті.

Ця допомога включає не тільки надання зброї для захисту критичної інфраструктури, не тільки обладнання для відновлення енергопідстанцій, які може атакувати Москва… Але і цінові обмеження щодо самої росії! Логіка тут проста: зменшуючи заробітки Кремля від продажу нафти (і енергоносіїв в цілому) - Штати не дають Москві сформувати фінансові резерви для закупівлі чи виготовлення тих самих дронів, які потім полетять в Україну. Урізають можливості рф закупити щось в Ірані та десь ще у світі. Фактично - не дозволяють використовувати енергетику як зброю.

Девід Турк, заступник міністра енергетики США:

Пам'ятаєте, коли росія спробувала дестабілізувати світові енергетичні ринки? Ми відчули це, країни по всьому світу це відчули - і чим бідніше держави, тим сильнішим був ефект. Таким чином, обмеження ціни для росії - це ще й механізм, який стримує ціни, робить енергоресурси доступнішими для людей. Але так - водночас і зменшує прибутки Кремля.

Ви всі бачили нові санкції щодо тих осіб, які намагалися обійти цінові обмеження просто зараз. І ми продовжуватимемо робити це і в майбутньому.