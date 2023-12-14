На сьогоднішній день дефіциту в енергосистемі не спостерігається. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"На сьогоднішній день дефіциту в енергосистемі не спостерігається. Це відбувається вже останні три дні і на найближчі доби ми не прогнозуємо. Однак дійсно, напротязі останніх двух-трьох тижнів в нас спостерігається періодично дефіцит, це десь 1-2,5 % від середньо-добового споживання. Він є не завжди, але є небезпечним в особливі пікові години, тому ми і закликаємо наших споживачів бути відповідальними, роузмно споживати електроенергію, особливо це стосується пікових ранішних годин чи вечірніх, для того, аби допомогти системі бути стабільною та по можливості не залучати імпорт з країн-сусідів", - зазначила вона.

Гринчук додала: "Будь-який дефіцит трішки розбалансовує систему. Так, у нас зараз є можливість екстренного імпорту з країн-сусідів і взагалі можливість імпорту - це велике досягнення цього року після того, як Україна приєдналась до європейської