А як правильно зігрітися? У тих самих укриттях, приміром? В Україні почастішали випадки отруєння чадним газом. Так, лише на Прикарпатті за останній тиждень більше десятка постраждалих. Зашкалює статистика і в інших регіонах. Звідки ж чадний газ береться у домі? Як його розпізнати та вберегтися від нього? Головні рекомендації від експертів зібрала Жанна Дутчак.

Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС в Івано-Франківській області:

В Городенківській територіальній громаді внаслідок отруєння чадним газом госпіталізовано дві жінки 61-го, і 51-го року народження.

Випадки отруєння чадним газом на Прикарпатті надзвичайники фіксують практично щодня. І що сильніші морози, то більше жертв. Від початку грудня нарахували вже більше двадцяти постраждалих. Серед них - багато літніх людей.

Христина Перцович, речниця ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області:

Найбільш поширенішими причинами отруєння чадним газом - це є якраз несправність пічного опалення. Тому що в період інтенсивних морозів вони сильно розпалюють печі, печі отримують тріщини, в результаті потрапляє чадний газ.

Також причиною отруєнь стають і неполадки в роботі газових приладів. Або не правильне їх використання - як от газову плиту для обігріву.

Володимир Чернецький, начальник ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області:

При повному згоранні полумʼя має мати голубовато-фіолетовий колір, а при неповному - полумʼя має жовтувато-соломʼяний колір. Неповне згорання призводить до інтенсивного виділення в приміщення чадного газу, який є отрутою для організму.

Для здоровʼя людини небезпечною є навіть невеличка його концентрація, кажуть експерти. Потрапляючи у кров, той блокує постачання в організм кисню.

Володимир Чернецький, начальник ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області:

Після двох годин перебування в приміщенні, де в повітрі міститься лише 0.1 відсоток СО2 можна втратити свідомість і померти. Якщо примішення заповненне на 0.5 чадним газом - смерть настає через 30 хвилин. А на відсоток - через 2-3 хвилини.

Сергій Дмитрук, лікар хірургічного відділення Івано-Франківської міської поліклініки:

Коли в людини в крові збільшується рівень СО2 - відбувається голодування структур головного мозку, погіршується кровоспотачання, можуть відмирати певні структури головного мозку.

Чадний газ не має ані кольору, ані запаху. Відтак, вбиває - непомітно. В цьому його й найбільша небезпека, кажуть медики.

Сергій Дмитрук, лікар хірургічного відділення Івано-Франківської міської поліклініки:

Перші симптоми - це почервоніння шкіри і задишка, біль в грудях. Досить часто пацієнти це починають плутати з проблемами серцево-судинної системи.

Як не стати жертвою отруєння чадним газом? Рятувальники кажуть: необхідно дотримуватися кількох важливих правил. Головне із них - щорічно перед початком опалювального сезону і в кінці - проводити профілактику приладів для обігріву.

Христина Перцович, речниця ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області:

Перед початком опалювального сезону необхідно викликати працівників газової служби для того, аби вони зробили заміри концентрації чадного газу, також рекомендується встановити детектори чадного газу - спеціальні такі сповіщувачі,

Володимир Чернецький, начальник ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області:

Не допускайте перегріву печей, слідкуйте, щоб в стінах димарів не було тріщин, протягом опалювального періоду слід очищати димоходи. Не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими речовинами. Ніколи не залишайте самих дітей в будинках, де топляться печі.

А ще - потрібно систематично провітрювати приміщення. Все це - прості рекомендації, кажуть надзвичайники, та багато людей ними легковажить. Як результат - статистика отруєнь чадним газом щороку зростає.