14 грудня. День вшанування ліквідаторів аваріїї на Чорнобильській АЕС. Ці люди гасили пожежу в реакторі, евакуйовували людей, розчищали дах четвертого енергоблоку. А із засобів захисту мали лише звичайну форму та робочі рукавиці.

Вікторія Балицька поспілкувалася із двома ліквідаторами аварії на ЧАЕС Юрієм Гнатюком та Андрієм Савустьяном. Їхні спогади - далі.

Макет 4-го блоку. Це якраз той блок, який зірвався. От показано де якраз вибух цей пройшов.

80-річний Андрій Савустьян пригадує: у 1985-му повернувся з Афганістану. А за півроку його відправили на Чорнобильську АЕС.

Андрій Савустьян, ліквідатор аварії на ЧАЕС:

Це приказ. І що мені залишилося робити, прийшов додому склав чемоданчик зібрав і поїхав. Залишив сім'ю. Страшно не було. Після Афгану нічого не було страшно, я вам скажу.

Андрій був командиром групи важких гвинтокрилів.

Андрій Савустьян, ліквідатор аварії на ЧАЕС:

Потрібно було дезактивацію території, дезактивацію, тобто очищення, очищення території станції, очищення блоків, населених пунктів 10 кілометрової 30 кілометрової зони.

Так працював понад два місяці. Засобів захисту практично не було. Ліквідатори носили війскову форму, робочі рукавиці та звичайну маску. Металеві плити та респіратори мали лише так звані біороботи. Вони прибирали на третьому реакторі, де радіація в 60 разів перевищувала норму.

Юрій Гнатюк, ліквідатор аварії на ЧАЕС:

От спеціалізований транспортний робот - він не зміг всі куточки згорнути те сміття і графіт, посилали людей з лопатами і вони протягом тих скільки секунд мали кинути одну чи дві лопати вниз. І поверталися назад.

Юрій Гнатюк теж пройшов Афганістан, і його у 1989 році на три місяці скерували на ЧАЕС командиром взводу.

Юрій Гнатюк, ліквідатор аварії на ЧАЕС:

Де є радіація, знаки ставили, і загорожу перевіряли. Корочє ремонтом займалися.

Юрій та Андрій були опромінені, і це назавжди підірвало здоров'я.

Юрій Гнатюк, ліквідатор аварії на ЧАЕС:

Такий присмак солодкуватий. Присмак. І коли радіації людина брала вже більшу дозу ніж потрібно. Шла рвота і головні болі.

Андрій Савустьян, ліквідатор аварії на ЧАЕС:

Та катастрофа, якби не ті люди, я не знаю чи дожили ми би ми до цього часу. Тому що то було страшне взагалі-то.

Зараз ліквідатори активно займаються музеєм - вони прагнуть, щоб люди памʼятали про Чорнобильську трагедію та жертву людей, які ліквідковували наслідки аварії.