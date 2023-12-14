Україна майбутнього - це політичний та інноваційний центр світу. Держава з доступними сервісами та високим рівнем життя. Принаймні такою її бачать у Міністерстві цифрової трансформації. Як саме змінюватиметься наша держава та де на все це ми братимемо гроші? Відповіді на ці питання у посадовців теж є - своє бачення вони презентували сьогодні у Києві.

Війна - потужний стимул для розвитку, наголошують у Міністерстві Цифрової трансформації.

Михайло Федоров - міністр цифрової трансформації України:

Сьогодні, те що наші Сили оборони зупинили потужну армію ворога, використовуючи в тому числі активно технології, те, що ми залучаємо різні інноваційні компанії, все це свідчить про те, що ми з вами зараз реалізовуємо певну стратегію інновацій, але для того, щоб її посилити і пришвидшити, нам потрібно все це запакувати в єдине бачення.

Михайло Федоров переконаний - саме інновації мають допомогти Україні зробити економічний стрибок уперед.

Михайло Федоров - міністр цифрової трансформації України:

Україна посідає третє місце за розвитком інновацій серед країн із доходом "нижче середнього". Ми ставимо собі ціль за 3 роки бути на першому місці серед цієї категорії, а вже там в 2030 році, або через 10 років увійти в перелік держав із доходом "вище середнього" і там займати лідерські місця.

Освіта, охорона здоров'я та оборонна галузь - найбільш перспективні сфери для побудови України майбутнього, пепреконані посадовці. Але кожну з них важливо адаптувати до вимог часу.

Денис Шмигаль - Прем'єр-міністр України:

Перше - це розвиток української екосистеми інновацій - створення умов для вільного виникнення і циркуляції ідей. Друга основа - це багатостороння державна політика підтримки інновацій, третя основа - це стимулювання інновацій, розвиток технологій, які вирішують актуальні проблеми суспільства.

Посадовці наголошують - стратегію цифрової трансформації створено задля того, щоб вивчити пріорітетні галузі, створити зручні умови для розвитку бізнесу, а відтак і прискорити економічне зростання держави.