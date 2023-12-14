Російські диверсанти знову проявили активність в Північній операційній зоні. Минулої доби прикордонний наряд виявив декількох осіб ворожої ДРГ на Сумщині. Українські бійці уразили їх вогнем. У результаті бою окупанти відійшли.

Аби протистояти будь-яким ворожим діям у Північній операційній зоні, наші захисники постійно вдосконалюють оборонні рубежі. Як відбувається цей процес та яка оперативна обстановка на прикордонні - розповість Анатолій Журавльов.

Олександр, будівельник:

Ми така бригада, що збирали і мости французькі - що передавали французи, криші по городу робили після прильотів, є ремонті роботи такі - все робимо. На стройке робимо вже 20 год - яка разниця що, аби робота була!

Раніше будівельники працювали виключно на цивільних об'єктах, та після повномасштабного вторгення росії спектр робіт значно розширився. Нині стоїть завдання - облаштувати оборонні рубежі у Північній операційній зоні - неподалік державного кордону.

Ось працівники встановлюють протитанкові піраміди.

Ілля, будівельник:

Робота важка, але ми звичні якось і за державу готові працювати. Ми розуміємо, що це наша область і ми якось робимо свій вклад для захисту області нашої.

А тут - риють траншеї та облаштовують опорні оборонні пункти.

Юрій, будівельник:

Робота для мене не нова, я покрівельник рулонного покриття. Дєлається гідроізоляція бетонного покриття. Гідроізоляція робиться для того, щоб не було сирості, щоб бетон не напитував сирость, щоб не сиріли стіни і перекриття.

Ще одне завдання - викопати протитанкові рови.

Ярослав Слісаренко, начальник управління капітального будівництва Чернігівської обласної військової адміністрації:

Роботи почалися в середині осені, залучаються велика кількість людей на об'єкти. В різних точках вздовж кордону ми будуємо дані фортифікаційні споруди, працюємо на всіх об'єктах одночасно. Завдання усюди однакові - встигнути до кінця року.

Будівництво ведеться під пильним наглядом військовослужбовців.

- Якісь труднощі є? - Погода, і все. Але всі знали, що така буде. Тому все нормально. - Встигнете в установлені терміни? - Встигаємо!

Ярослав Слісаренко, начальник управління капітального будівництва Чернігівської обласної військової адміністрації:

Військова адміністрація виконує завдання відповідно до схем та завдань, які поставлені нам військовими. На всіх об'єктах до підрядника прикомандировані, інженери військові, які слідкують за будівництвом, надають консультації, надають свої побажання щодо розміщення тієї чи іншої споруди.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Там, де є можливість залучати цивільні підрядні організації - такі організації і працюють на тих напрямках, де безпечно. Там, де є більше військової небезпеки - там працюють військові підрозділи. Щодо військової складової - в подальшому цей оборонний рубіж буде прикритий відповідними мінними полями. Це все робиться для того, щоб оборона на цьому напрямку була підготовлена.

За даними командування Об'єднаних сил ЗСУ, уздовж державного кордону вже вирито близько п'яти тисяч метрів траншей та три з половиною тисячі - протитанкових ровів. Обладнано кілька десятків укриттів, вогневих позицій для особового складу та для техніки.

Олександр, будівельник:

Мотивує, щоб Україна цілою осталася, щоб не пройшли сюда. Бо вже ж раз дойшли до Чернігова. На будущєє, щоб було. Тому що, пока росія вся целяком - в любой момент - вона тільки набирає мощность і може піти сюди.

У командуванні Об'єднаних сил зазначають - нині у Північній операційній зоні наступальних спроможностей у ворога нема. Та це не причина втрачати пильність.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ: