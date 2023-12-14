Боронять Україну і на суші, і на морі. Рішучі та дуже витривалі! Військові водолази окрім боротьби з ворогом, постійно вимушені боротися ще й з ворожим для себе водним середовищем!

Для цього, звісно, потрібна спецпідготовка. А відбувається вона на базі Інституту Військо-морських Сил. Там побували наші кореспонденти та з'ясували: як загартовують характер майбутніх офіцерів-фахівців водолазної справи.

Курсанти Інституту ВМС готуються до чергового завдання. У басейні треба пропливти двісті метрів не лише у військовій формі, а ще й з автоматом. Це нелегко... у буквальному сенсі.

Хлопці долають дистанцію на відмінно. Такі навички знадобляться в бойових діях. Адже тут готують водолазів як для пошуково-рятувальних, аварійних робіт, так і для диверсійно-розвідувальних операцій.

Євген, курсант Інституту ВМС:

Коли вони переміщуються морським шляхом, вони несуть на собі екіпіровку і зброя повинна бути не тільки транспортабельна, але і готова до застосування.

Плисти треба навіть у шторм чи дощ! Аби відтворити такі умови - інструктор нещадно заливає обличчя курсантів водою.

Віктор, курсант Інституту ВМС:

Так: складно, але з часом, коли ви постійно виконуєте цю вправу, ти звикаєш до цього. Воно у майбутньому точно знадобиться, тому що відбуваються нештатні ситуації і ти повинен знати свою місію і контролювати це все.

І відразу ж - знову у басейн! Тримання на воді без використання рук (бо вони можуть бути зайняті), підводні роботи зі спецобладнанням - та вміння непомітно знешкодити ворожій патруль: такі тренування відбуваються тричі на тиждень. Все, щоб підготувати майбутніх водолазів до екстремальних бойових ситуацій.

Олег Горобець, інструктор з водолазної підготовки Інституту ВМС:

Ми стараємося створити ці умови тут, щоб їхнє тіло, їхня свідомість максимально адаптувались, знизився їхній стресовий поріг і це не впливало на якість виконання безпосередніх стратегічних чи бойових завдань, які в майбутньому вони будуть спроможні виконувати.

І в декого з них вже навіть є бойовий досвід. Курсант із позивним "Сперроу" брав участь у звільненні острова Зміїний. Зараз чоловік і навчається, і водночас передає практичні знання іншим.

Позивний "Сперроу", курсант Інституту ВМС:

Я вважаю, що я був потрібен і там - і я потрібен тут, тому що ми готуємо майбутнє покоління водолазів і я теж готуюсь, і я дуже сподіваюся, що вони не будуть робити тих помилок, які колись робив я, наприклад.

Також постійно - кілька разів на день - фізична підготовка! Біг, тренажери, кросфіт: курсанти зміцнюють м'язи, загартовують характер, витривалість, адже професія водолаза - це насамперед про надвеликі фізичні навантаження.

Ілля Грицак, інструктор з водолазної підготовки Інституту ВМС:

На водолаза діє маса факторів під водою і його тіло повинне бути готовим або з великої глибини вийти на поверхню без апарату, наприклад, щоб йому вистачило повітря, щоб йому вистачило витривалості. Тому дуже велика увага приділяється фізичній підготовці саме водолазної спеціальності.

А ще - теоретичні заняття. Тут вивчають спорядження, особливості підводних робіт та як психологічно підготуватися до умов підвищеного тиску та обмеженого простору. Це вкрай важливо: адже якщо водолаз починає панікувати під водою, то значно швидше витрачає повітря.

Вадим Дехта, старший викладач кафедри загальновійськових дисциплін Інституту ВМС:

Якщо особовий склад засвоїв, то, в принципі, під час практичних заходів він вже в своїй голові може прокручувати ту чи іншу ситуацію і розуміти саме головне: як з цим боротися - як вийти з тієї ситуації, як себе заспокоїти, як свого товариша. Звичайно, робота в парах, робота в групах - це основне і кожен несе відповідальність за свого товариша.

Наразі курс з підготовки водолазів - один з найбільш затребуваних в Інституті Військо-Морських Сил.

Позивний "Сперроу", курсант Інституту ВМС:

Україна тільки відкриває свій потенціал по морським завданням, операціям і також ворог теж не спить і теж готує своїх фахівців для того, щоб заходити з моря. Війна в країні, тому ми потрібні, потрібні як ніколи зараз.

Навчаються на водолазів протягом чотирьох років. Поки серед курсантів - лише хлопці, але свої сили можуть спробувати і дівчата. Нагадаю, після анексії Криму Інституту ВМС спочатку довелося переїхати до Одеси, а після повномасштабного вторгнення - перебазуватися в більш безпечне місце.