Сенат не піде на канікули, щоб завершити переговори щодо запиту Байдена [ Редагувати ]
Сенат Сполучених Штатів Америки вирішив не йти на канікули. Демократи розраховують продовжити переговори з республіканцями щодо запиту президента Джо Байдена, який включає допомогу Україні.
Про це повідомляє Politico та лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер у Twitter.
"Очікується, що після засідання фракції ми повернемось наступного тижня і спробуємо закінчити цю справу (переговори з республіканцями про кордон - ред.)... І, сподіваюся, буде за що голосувати", - розповів сенатор-демократ Корі Букер.
Як нагадує Politico, Сенат мав піти на канікули ще сьогодні, 14 грудня. Але лідер демократів у Сенаті Чак Шумер зібрав засідання фракції і повідомив, що переговори про кордон - питання, яке перешкоджає виділенню Україні понад 60 млрд доларів нового фінансування - просуваються досить швидко, щоб продовжити роботу верхньої палати Конгресу.
"Республіканці кажуть, що дії на кордоні термінові. Якщо вони серйозно налаштовані щось зробити, їм не слід з таким прагненням йти додому. Має бути ще багато роботи", - написав Шумер у себе в Twitter.
Він нагадав членам республіканської партії, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб США відмовилися від України і думає, що доб'ється цього, зокрема, за допомогою екс-президента Дональда Трампа.
"Ми маємо діяти", - резюмував він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський провів у Сенаті США закриту зустріч з конгресменами.
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