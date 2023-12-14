Єврорада запропонувала збільшити Європейський фонд миру для допомоги Україні [ Редагувати ]
Лідери країн Євросоюзу пропонують збільшити фінансування Європейського фонду миру. Його використовують для допомоги Україні.
Про це повідомляє пресслужба Євроради.
У висновках за підсумками першого дня саміту Євроради сказано, що держави ЄС продовжать задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України.
"Європейська рада наполягає на важливості своєчасної, передбачуваної та сталої військової підтримки України, зокрема через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС, а також через пряму двосторонню допомогу з боку держав-членів", - наголошують лідери.
Також глави держав наголосили на необхідності прискорити постачання ракет і боєприпасів, зокрема в рамках ініціативи з постачання мільйона артилерійських боєприпасів, і надати Україні більше систем протиповітряної оборони.
"Європейська рада пропонує активізувати роботу щодо реформування Європейського фонду миру та подальшого збільшення його фінансування, спираючись на пропозицію високого представника (глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля - ред.)", - додають вони.
Європейська рада також обговорила майбутні зобов'язання ЄС у сфері безпеки перед Україною. Вона запропонував Боррелю та державам-членам продовжити роботу над цим питанням.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд розробив для України три сценарії залежно від тривалості війни: базовий, негативний та позитивний. Негативний сценарій передбачає інтенсифікацію бойових дій та падіння економіки у 2024 році.
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