Шкільний автобус із дітьми опинився в кюветі через заметіль. Часу, щоб допомогти школярам, - обмаль. До порятунку миттєво залучили чимало служб. ДСНС, поліцію, Нацгвардію, прикордонників, Службу відновлення. У кожної - своє завдання: перекрити ділянку дороги, розчистити автошляхи, надати людям першу допомогу і доправити до пунктів обігріву.

На Київщині відбулися спільні командно-штабні навчання. За співпрацею управлінців, рятувальників, водолазів, саперів та військових спостерігав Роман Барашев. Тож чи готові вони до надскладних викликів зими та ударів агресора? Подивимося.

Це наслідки ракетного обстрілу. Безпечні залишки ракети Х-55. Залишки без бойової частини, вона була збита в повітрі, здетонувала в повітрі.

Це частина справжньої рашистської ракети! Зараз її використовують як модель для навчань, що проходять на Київщині.

Андрій Кирда, начальник відділу управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС у Київській області:

Залучаються підрозділи межрегіонального центру швидкого реагування, саме піротехнічні розрахунки, які повинні встановити, чи даний предмет, який впав, являє собою небезпеку, чи можна його транспортувати чи здійснювати підрив на місці. Підрозділами Нацгвардіїї здійснюється оцеплення місцевості.

А часто доводиться таке робити вживу?

Андрій Стрільчук, начальник відділення групи піротехнічних робіт ДСНС у м. Київ:

Буває 5-6 в день. В залежності якими обстрілюють Х-101 в основному попадаються з бойовою частиною, не детонують, Х-55 більш детонують.

Сьогодні опадів нема, температура повітря - близько нуля, але учасники навчань навмисно моделюють надскладні зимові умови - з хуртовинами та заметілями.

Сергій Дишкандт, заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС у Київській області:

Загруз автобус з дітьми. Ми залучаємо підрозділи Національної гвардії і підрозділи ДСНС, які будуть допомагають вивільнити цей автобус доставити людей в пункт обігріву.

Автобус - у кюветі. В умовах хуртовини таке може трапитися. Часу допомогти людям - обмаль. У небо злітає дрон. Він передає всю візуальну інформацію на екран монітора у пункті управління, що облаштований у наметі.

Броньований автомобіль - вироблений в Україні - легко справляється с завданням.

Цей всюдихід під назвою "Богун" - теж українського виробництва. Завдяки величезним колесам він може долати будь-які поверхні. А в його шини вмонтовані додаткові баки для палива.

Михайло Гордійчук, начальник водолазно-рятувального відділення ДСНС у Київській області:

Бере безпосередню участь у ліквідації наслідків, що пов'язано з водою, рятуванні на кризі, рятування на воді. Також брала участь у минулому році коли була підтоплена територія в Київській області.

"Богун" служить рятувальникам 2 роки. Врятував десятки життів. Фахівці ДСНС демонструють, як саме це відбувається, коли землю скувала ожеледиця, а буревій ламає дерева, перекриваючи шлях машині швидкої допомоги.

Руслан Кравченко, начальник Київської ОВА:

Ми проводимо ці навчання вже другий раз, вони дуже важливі для того, щоб ми контролювали та бачили, як в повній синергії працюють наші служби під час надзвичайних ситуацій. Коли були перші опади, і снігом засипало всю область, дуже швидко все було виправлено.

Українські рятувальники давно навчилися працювати без світла, а тепер - ще й без мобільного зв'язку.

Сергій Дишкандт, заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ДСНС у Київській області:

В нас є певний резерв, не буду говорити, що саме - певних засобів звʼязку, починаючи від радіостанцій до запасів карток інших операторів.

Руслан Кравченко, начальник Київської ОВА:

Ми мали на збереженні 55 старлінків, ми їх розклали по 70 населенним пунктам, щоб був доступ до інтернету, до зв'язку.

Погода цієї зими досить мінлива. Втім ці навчання показали - рятувальники готові до будь-яких сюрпризів і працюватимуть за будь-яких умов.