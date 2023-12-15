Понад півтисячі сімей отримали надію на народження дітей у клініках Тернополя та Львова. Для родин військовослужбовців процедуру штучного запліднення проводять безкоштовно. А ще - зберігають біоматеріал військових, які захищають нашу країну. Історії родин з "поповненням" - дивіться в сюжеті Марічки Золотої.

Це наша така красуня. Хай здоровенька і щаслива росте. На щастя і радість батькам.

Львів'янка Галина із тримісячною Полінкою прийшла до клініки, де їй із чоловіком допомогли стати батьками.

Стефан Хміль, головний лікар клініки:

З метою відродження української нації, допомагати нашим військовим. Ми заморожували сперматозоїди, проводили безкоштовно. Другий соціальний проект - безкоштовне екстракорпоральне запліднення для військових. Тут в нас дюар з рідким азотом, в якому зберігаються зразочки сперматозоїдів. Ось такі стакани і в стаканах нище в нас зберігаються сперматозоїди.

Тут зберігають біоматеріал майбутніх батьків і проводять штучне запліднення.

Руслана Баран, ембріолог клініки:

Так зване штучне запліднення в нас відбувається в ембріологічній лабораторії. Де ми отримуємо овоцити, підготовлені сперматозоїди. На цьому мікроскопі ми їх зʼєднуємо.

Галина із Дмитром, який із перших днів широкомасштабної війни захищає Україну, мріяли стати батьками. І нарешті - вагітність.

Галина Хамуйло, дружина військовослужбовця:

Те, як він кричав, як він плакав від радості, він ці емоції теж запамʼятає надовго.

Щодня до Львівського та Тернопільського відділень клініки Стефана Хміля приїздять десятки військовослужбовців, які мріють стати батьками.

Олена, дружина військовослужбовця:

Давно мріємо, дуже сильно хочемо, чекаємо і надіємось, що все в нас вийде.

Олена і Артем у шлюбі 12 років. Під час короткої відпустки чоловіка-військовослужбовця, вирішили здійснити мрію.

Артем, військовослужбовець:

Багато сімей не мають змоги планувати вагітність. Чоловіки воюють, тай і жінки воюють. І такий спосіб, заморозити свій матеріал, і запліднити немовля, це дуже чудова річ.

Понад 500 родин військовослужбовців вже скористалися безоплатною програмою штучного запліднення.

Стефан Хміль, головний лікар клініки:

Більше 300 подружніх пар знаходились, або знаходяться в протоколах стимуляції і підготовки до вагітності і більше сотні, які завагітніли і більше 50 жінок, які вже народили.

У грудні клініка розпочала нову Програму з безоплатного екстракорпорального запліднення для родин демобілізованих внаслідок інвалідізації чи поранення військовослужбовців.