Тим часом прикарпатські надзвичайники вже почали роботу над новим проектом.

В Україні завершився один із наймасштабніших міжнародних проєктів в сфері безпеки громадян BRIDGE. Реалізовували його одночасно в нашій країні та сусідній Румунії.

З українського боку в ньому взяли участь два управління ДСНС - Івано-Франківське і Чернівецьке. Завдяки проєкту арсенал рятувальників поповнився надсучасною технікою та обладнанням. Якими саме? Розкаже Жанна Дутчак.

Ми перебуваємо в пересувному пункті управління, як ви бачите, тут обладнано одинадцять робочих місяць.

Прикарпатські надзвичайники показують новинку в їхньому автопарку - спецавтомобіль для розміщення штабу із ліквідації надзвичайних ситуацій.

Тарас Кочкодан, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації:

Нам потрібно було збиратися в приміщенні, збирати різне майно, розкладати намети. А розкладання намету вимагало дуже багато часу.

Та новий автомобіль має все необхідне. Це такий собі пункт управління на колесах із найсучаснішим обладнанням та технікою - від айпі-телефонів, відеомоніторів до дронів…

Тарас Кочкодан, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС в Івано-Франківській області:

Виходити онлайн, збирати інформацію з місця події, використовуючи спеціальний квадрокоптер, аналізувати що сталося, де постраждалі, скільки потрібно залучити сил і засобів.

А це ще одне поповнення в прикарпатських ДСНСників - найсучасніший тренувальний комплекс контейнерного типу. Франківське управління - наразі єдине в Україні, яке його має.

Володимир Чернецький, начальник головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області:

Він дає можливість готувати пожежних рятувальників до ліквідації надзвичайних ситуацій за умов підвищених температур, за умови задимленості.

Це обладнання і техніку прикарпатські надзвичайники отримали завдяки міжнародному проєкту Bridge, який профінансував європейський союз. Програма для Румунії та України.

Юліан Андрієш, офіцер з комунікації спільної операційної програми Румунія-Україна:

Фінансування надається на умовах конкурсу проектів. Конкурс відбувся ще в 2019-20 роках.

Івано-Франківське управління ДСНС отримало мільйон вісімсот тисяч євро.

Марʼяна Мурашкіна, начальник управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва апарату Державної служби із надзвичайних ситуацій:

Проект власне один із найпотужніших. Враховуючи, що в Україні вже другий рік триває війна, навряд чи би без наших партнерів ми змогли б отримати цю потужну допомогу - техніку і інше обладнання.

Тим часом прикарпатські надзвичайники вже почали роботу над новим проектом. Хочуть відкрити в області міжнародний інтегрований центр із підготовки фахівців гуманітарного розмінування.

Володимир Чернецький, начальник головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області:

І будемо закликати наших партнерів, щоб вони включалися в цей проект. Мета його - щоби саме на території західної України сформувати такий центр, який буде в першу чергу готувати піротехніків, друге - піротехніки після проведення своєї роботи на півдні і сході на деокуповних територіях будуть сюди повертатися для реабілітації як медичної, так і психологічної.

В структурі нового центру піротехніки могли б також удосконалювати свої навички роботи зі спецтехнікою для дистанційного розмінування.