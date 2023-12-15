В Україні завершився один із наймасштабніших міжнародних проєктів в сфері безпеки громадян BRIDGE [ Редагувати ]
В Україні завершився один із наймасштабніших міжнародних проєктів в сфері безпеки громадян BRIDGE. Реалізовували його одночасно в нашій країні та сусідній Румунії.
З українського боку в ньому взяли участь два управління ДСНС - Івано-Франківське і Чернівецьке. Завдяки проєкту арсенал рятувальників поповнився надсучасною технікою та обладнанням. Якими саме? Розкаже Жанна Дутчак.
Ми перебуваємо в пересувному пункті управління, як ви бачите, тут обладнано одинадцять робочих місяць.
Прикарпатські надзвичайники показують новинку в їхньому автопарку - спецавтомобіль для розміщення штабу із ліквідації надзвичайних ситуацій.
Тарас Кочкодан, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації:
Нам потрібно було збиратися в приміщенні, збирати різне майно, розкладати намети. А розкладання намету вимагало дуже багато часу.
Та новий автомобіль має все необхідне. Це такий собі пункт управління на колесах із найсучаснішим обладнанням та технікою - від айпі-телефонів, відеомоніторів до дронів…
Тарас Кочкодан, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС в Івано-Франківській області:
Виходити онлайн, збирати інформацію з місця події, використовуючи спеціальний квадрокоптер, аналізувати що сталося, де постраждалі, скільки потрібно залучити сил і засобів.
А це ще одне поповнення в прикарпатських ДСНСників - найсучасніший тренувальний комплекс контейнерного типу. Франківське управління - наразі єдине в Україні, яке його має.
Володимир Чернецький, начальник головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області:
Він дає можливість готувати пожежних рятувальників до ліквідації надзвичайних ситуацій за умов підвищених температур, за умови задимленості.
Це обладнання і техніку прикарпатські надзвичайники отримали завдяки міжнародному проєкту Bridge, який профінансував європейський союз. Програма для Румунії та України.
Юліан Андрієш, офіцер з комунікації спільної операційної програми Румунія-Україна:
Фінансування надається на умовах конкурсу проектів. Конкурс відбувся ще в 2019-20 роках.
Івано-Франківське управління ДСНС отримало мільйон вісімсот тисяч євро.
Марʼяна Мурашкіна, начальник управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва апарату Державної служби із надзвичайних ситуацій:
Проект власне один із найпотужніших. Враховуючи, що в Україні вже другий рік триває війна, навряд чи би без наших партнерів ми змогли б отримати цю потужну допомогу - техніку і інше обладнання.
Тим часом прикарпатські надзвичайники вже почали роботу над новим проектом. Хочуть відкрити в області міжнародний інтегрований центр із підготовки фахівців гуманітарного розмінування.
Володимир Чернецький, начальник головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області:
І будемо закликати наших партнерів, щоб вони включалися в цей проект. Мета його - щоби саме на території західної України сформувати такий центр, який буде в першу чергу готувати піротехніків, друге - піротехніки після проведення своєї роботи на півдні і сході на деокуповних територіях будуть сюди повертатися для реабілітації як медичної, так і психологічної.
В структурі нового центру піротехніки могли б також удосконалювати свої навички роботи зі спецтехнікою для дистанційного розмінування.
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