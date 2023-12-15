Рятувальники продемонстрували, якими можуть бути наслідки, якщо не дотримуватися правил пожежної безпеки [ Редагувати ]
30 секунд достатньо, щоб ялинка майже повністю згоріла. Рятувальники продемонстрували, якими можуть бути наслідки, якщо не дотримуватися правил пожежної безпеки. Їх традиційно нагадують перед святами, а розпочали із тренінгів для співробітників закладів культури, де зазвичай і відбуваються різдвяно-новорічні масові заходи. Побувала там і наша знімальна група.
Пані Наталія показує улюблені іграшки маленьких відвідувачів будинку культури. Жінка саме прикрашає ялинку. Правила безпеки, каже, не менш важливі за святковий декор.
Наталія Бас, співробітниця міського будинку культури:
За ялинкой всьо акуратно, аби діти не доставали, щоб не булол доступу до електроприладів і стараємось дивитись за нею, в нас є діжурні і вони це все роблять.
Замість глядачів тут поки у гостях рятувальники. Нагадують правила безпеки під час новорічних свят. Лише в цьому закладі культури святкові заходи відвідує до півтори тисячі людей.
Євген Валовенко, керівник міського будинку культури:
Коли збирається велика кількість людей, ми маємо дбати за те шоб заходи проводились безпечно. На залах там виходи, раптом шо станеться, зараз попереджаємо про повітряну тривогу перед заходами.
Гірлянди та вогники мають бути справні і якісні, а декор та штучна ялинка має бути вогнетривкою. Наслідки замкнення електрики рятувальники демонструють уже на вулиці.
Пів дерева вигорає буквально за 30 секунд.
Ялинка починає горіти з легкозаймистих матеріалів - це дощик, паперові іграшки, достатньо маленької іскорки, шоб загорівся весь дощик і вогонь розповсюдився на всю ялинку.
Опісля співробітники будинку культури вчилися правильно ліквідовувати займання, якщо воно таки сталося.
Є поради і для випадків, якщо спалахнуло вдома.
Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС у Черкаській області:
Не панікувати, одразу викликати 101, якщо є засоби пожежогасіння, скористатись ними, рекомендуємо простий спосіб - простирадлом накрити ялинку, але тут теж треба зважати, яке саме простирадло.
Подібні тренінги протягом грудня рятувальники проводитимуть в усіх закладах культури, де заплановані новорічні заходи.
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