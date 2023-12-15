Погода в Україні 15 грудня буде місцями з мокрим снігом та дощем. При цьому у деяких регіонах вдень до +7 градусів.

За прогнозами синоптиків, сьогодні у південних та південно-східних областях, у Карпатах та на Прикарпатті невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледь та налипання мокрого снігу.

На решті території України без істотних опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень та вночі у більшості областей від -3 до +2 градусів. На півдні Україні прогнозується +2 +7 градусів.

У столиці сьогодні хмарно, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть у Києві близько нуля градусів, а вночі від -1 до -3.