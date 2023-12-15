Ворог уночі випустив по Україні 14 "Шахедів" і ракету: у Генштабі розповіли про збиті цілі [ Редагувати ]
Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили всі дрони-камікадзе типу "Шахед", якими росіяни намагалися атакувати Україну сьогодні вночі, 15 грудня.
Повідомляється, що всього ворог випустив у напрямку різних регіонів України одну ракету типу С-300 та 14 ударних безпілотників.
"Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 і 14 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
У Повітряних силах ЗСУ додали, що дрони були випущені з району Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.
Усі ворожі безпілотники були збиті мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.
Раніше ми писали про те, що окупанти вивели в море фрегат "Адмірал Макаров".
по темі
Російські окупанти сьогодні, 14 грудня, намагалися атакувати Україну трьома гіперзвуковими ракетами "Кинжал". Одна з них була знищена
Росія тільки на сході втрачає загиблими у 8 разів більше, ніж Україна. Та попри це ставка у ворога робиться все одно на людський ресурс
Росія може повторити ударами крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Окупанти тримали паузу понад два місяці і, ймовірно, накопичували ракети
Триваюча збройна відсіч українських захисників широкомасштабній військовій агресії рф знижують можливості кремля для перегрупування
Російські окупанти не припиняють штурмових дій на Куп'янському напрямку. На цій ділянці фронту зафіксовано перекидання додаткових сил противника, які намагаються просунутися до Синьківки та захопити населений пункт