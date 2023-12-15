Байден обговорив із президентом Туреччини вступ Швеції до НАТО [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої обговорив вступ Швеції до НАТО.
Про це повідомляє прес-служба Білого дому.
"Вони (президенти – ред.) обговорили важливість зміцнення Альянсу НАТО, у тому числі важливість якнайшвидшого прийняття Швеції як рівного союзника", - йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.
Також повідомляється, що глави держав обговорили "далі подальше підвищення оперативної сумісності Туреччини з НАТО", а також зобов'язалися підтримувати тісний контакт у рамках саміту альянсу, який відбудеться у липні 2024 року у Вашингтоні.
Обидві сторони також наголосили на важливості нарощування гуманітарної допомоги Газі та захисту мирних жителів. У ході телефонного дзвінка політики також обговорили питання "необхідності визначення політичних обріїв для палестинського народу".
Раніше повідомлялось, що Швеція виділила Україні найбільший пакет допомоги.
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