Асамблея Європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E) схвалила набуття українським оператором НЕК "Укренерго" статусу повноцінного члена.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

"Таким чином, з 1 січня 2024 року НЕК "Укренерго" стане 40-м членом організації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, робота з інтеграції Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України до європейських мереж була розпочата у 2002 році. Повномасштабне вторгнення РФ прискорило об’єднання ОЕС України з європейськими електричними мережами. Було ухвалено рішення найскоріше від’єднатися від енергосистеми РФ і Білорусі та синхронізуватися з європейськими мережами (ENTSO-E). Це було зроблено на рік раніше запланованого терміну.

"Набуття членства українським системним оператором в ENTSO-E є вагомим кроком для енергетичної галузі України, оскільки сприятиме зміцненню енергетичної системи, забезпеченню її надійності, особливо в умовах воєнного стану та ворожих атак на енергетичну інфраструктуру", - зазначили в "Укренерго".

Раніше ми писали про те, що в Україні виник дефіцит електроенергії.