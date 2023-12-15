Українців попередили про можливе сходження лавин у двох областях [ Редагувати ]
У п'ятницю, 15 грудня, в Україні є небезпека сходження лавин одразу у двох областях - Івано-Франківській та Запорізькій. Українців просять утриматись від походів у гори.
Як зазначається, температура повітря на вершині гори Піп Іван Чорногірський -10°С.
Рятувальники нагадали, що сьогодні на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека. Тому походи у гори зараз вкрай небезпечні.
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