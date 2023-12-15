Орбан висунув умову для зняття вето на 50 млрд євро допомоги Україні від ЄС [ Редагувати ]
Будапешт не підтримає новий пакет допомоги Україні від Європейського Союзу, допоки блок не виплатить усі кошти, заморожені для Угорщини. На вступ України також може бути накладено вето.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
"Це чудова нагода для Угорщини дати зрозуміти, що вона має отримати все, що їй належить", - заявив угорський прем'єр-міністр у своєму щотижневому радіоінтерв'ю з Брюсселя.
Коли лідери ЄС знову зустрінуться на початку наступного року, щоб розглянути пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, Угорщина спочатку подбає про те, щоб отримати усі свої кошти, сказав Орбан.
Європейська комісія цього тижня погодилася розблокувати третину приблизно з 30 млрд євро, які були заморожені через проблеми з верховенством закону і хабарництва після того, як Угорщина прийняла зміни, пов'язані з судовою системою.
Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Міжнародного валютного фонду транш у розмірі $900 млн. 11 грудня Виконавча рада МВФ завершила другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF).
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