Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 млрд доларів. Вони будуть направленні на виплати пенсій, зарплат та на інші пріоритетні напрямки.

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету", - зазначив глава уряду.

Основна частина цього пакету фінансування - це кошти уряду Японії (1,086 млрд доларів). Інша частина - це гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).

Як пояснив Шмигаль, фінансова допомога міжнародних партнерів дає можливість Україні забезпечувати макрофінансову стабільність, а всі внутрішні ресурси спрямовувати на потреби армії.

Як повідомляли "Подробиці", у 2024 році США зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні з нинішніх $1,1 млрд до $825 млн.