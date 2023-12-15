Світовий банк виділяє Україні понад 1 млрд доларів [ Редагувати ]
Світовий банк виділяє Україні додаткові 1,34 млрд доларів. Вони будуть направленні на виплати пенсій, зарплат та на інші пріоритетні напрямки.
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
"Ці кошти будуть направлені на виплату пенсій, зарплат вчителів, підтримку ВПО та інші пріоритетні видатки держбюджету", - зазначив глава уряду.
Основна частина цього пакету фінансування - це кошти уряду Японії (1,086 млрд доларів). Інша частина - це гранти від США, Швейцарії та Фонду підтримки, відновлення та реформування України (URTF).
Як пояснив Шмигаль, фінансова допомога міжнародних партнерів дає можливість Україні забезпечувати макрофінансову стабільність, а всі внутрішні ресурси спрямовувати на потреби армії.
Як повідомляли "Подробиці", у 2024 році США зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні з нинішніх $1,1 млрд до $825 млн.
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