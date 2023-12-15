"Київстар" стабілізував зв'язок у Києві та відновив роумінг [ Редагувати ]
Оператор мобільного зв'язку "Київстар" успішно відновив послугу міжнародного голосового роумінгу. Крім того, вдалося стабілізувати зв'язок у Києві. Про це повідомили в прес-службі компанії.
Мережа "Київстар" відновлюється після наймасштабнішої в телеком галузі кібератаки.
Так, за минулу добу спеціалісти компанії відновили послугу міжнародного голосового роумінгу, усунули проблему з обривами дзвінків, стабілізували зв'язок в Києві.
Наразі понад 95% базових станцій мобільного зв`язку на підконтрольній Україні території знаходяться у працездатному стані. Абонентам доступний голосовий зв`язок, в тому числі - в міжнародному роумінгу, послуги "Домашнього Інтернету". Відучора розпочато відновлення доступу до послуг мобільної передачі даних, зокрема на заході України.
15 грудня в планах компанії - подальше відновлення послуг передачі даних.
Технічні роботи відбувається поступово, з дотриманням усіх вимог безпеки.
Там також акцентували, що інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.
Абонентів попередили, що в деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі із якістю зв`язку, але спеціалісти компанії їх усувають.
Користувачам також радять: якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити і виключити "авіа" режим. Також допомагає вибір мережі у налаштуваннях телефону.
Нагадаємо, хакери зломали захист "Київстару" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.
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