Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що Кабінет міністрів схвалив проєкт закону щодо виплат пенсій особам, які вчинили кримінальне правопорушення проти основ національної безпеки, громадської безпеки, миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку. Платитимуть мінімальну пенсію. Про це він Telegram. у Telegram.

Зокрема, пропонується передбачити, що виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі за вчинення умисного кримінального правопорушення, протягом строку відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі здійснюється відповідно до "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" в розмірі, що не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Зараз цей розмір (мінімальна пенсія) становить 2093 гривень та зросте з 1 січня до 2361 гривні. Водночас середня пенсія по Україні станом на 1 жовтня становила 5350 гривень.

Раніше ми писали про те, що у 2023 році Верховна Рада України затвердила закон, який передбачає додаткові виплати до пенсій для певних категорій громадян. Відповідно до прийнятого ще у травні законопроєкту №8032, щомісячні додаткові виплати у розмірі 4 200 гривень з подальшою індексацією можуть отримувати деякі категорії осіб.