У пʼятницю, 15 грудня, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано переміщення колон російської військової техніки. Окупанти перевозять вантажівки з боєкомплектами та танком у напрямку Бердянська. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

Щонайменш 13 вантажівок з БК та один тягач з танком через Маріуполь на Бердянський нарямок.

Як зазначає Андрющенко, домінує маркування - V в квадраті. Техніка з такими позначками зазвичай перебуває на півдні Донецької та Запорізької областей.

На східній частині Маріупольського району на кордоні з Новоазовським зафіксовано активне переміщення систем ППО (окремо систем заряджання).

Водночас, згідно з повідомленням, руху по напряму в бік Волноваського району не фіксувалось.

Раніше ми писали про те, що близько 40% місцевих жителів Маріуполя залишаються без опалення і світла.