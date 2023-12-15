Окупанти перекидають в сторону Бердянська колони військової техніки (відео) [ Редагувати ]
У пʼятницю, 15 грудня, у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано переміщення колон російської військової техніки. Окупанти перевозять вантажівки з боєкомплектами та танком у напрямку Бердянська. Про це повідомляється у Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Щонайменш 13 вантажівок з БК та один тягач з танком через Маріуполь на Бердянський нарямок.
Як зазначає Андрющенко, домінує маркування - V в квадраті. Техніка з такими позначками зазвичай перебуває на півдні Донецької та Запорізької областей.
На східній частині Маріупольського району на кордоні з Новоазовським зафіксовано активне переміщення систем ППО (окремо систем заряджання).
Водночас, згідно з повідомленням, руху по напряму в бік Волноваського району не фіксувалось.
Раніше ми писали про те, що близько 40% місцевих жителів Маріуполя залишаються без опалення і світла.
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