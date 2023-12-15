Депутат підірвав гранати в будівлі сільради на Закарпатті: постраждали десятки людей [ Редагувати ]
На Закарпатті депутат підірвав гранати в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району, що призвело до численних постраждалих. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Інцидент стався об 11:37.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, сам підривник, ще 11 людей поранено.
На місці подій наразі працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.
Внаслідок вибуху постраждали 26 людей. 6 з постраждалих у важкому стані.
Медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.
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