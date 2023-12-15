Окупанти 3 дні здійснюють по 80 штурмів за добу на Таврійському напрямку [ Редагувати ]
Окупанти рф на Таврійському напрямку впродовж трьох останніх днів здійснюють приблизно 80 штурмів щодобово, з найбільшою активністю в Донецькій області.
Про це повідомляється у Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Окупанти не зменшують кількості бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Три дні поспіль - близько 80 штурмових дій щодобово. Переважна більшість у Донецькій області.
За його словами, штурмові групи росіян в основному налічують до 20 осіб. Діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки.
Окрім того, вчора знову відбулось збільшення кількості авіаударів, ворог застосовує авіабомби.
Раніше ми писали про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано переміщення колон російської військової техніки. Окупанти перевозять вантажівки з боєкомплектами та танком у напрямку Бердянська.
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