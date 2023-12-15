Правоохоронці розпочали розслідування справи щодо вибуху гранат у будівлі сільської ради на Закарпатті. Подію кваліфікують як терористичний акт.

Депутат у сільській раді на Закарпатті підірвав гранати під час засідання сесії, що призвело до тяжких наслідків. Щонайменше 26 людей постраждали, а деякі з них перебувають у важкому стані. Деталі повідосляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Закарпатській області та МВС.

Про підрив гранат у в будівлі Керецьківської сільської ради написали в прес-службі поліції Закарпатської області.

Сьогодні об 11:37 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати.

Також з'явилося і відео з моментом підриву гранат. Чоловік спочатку стоїть біля дверей, згодом дістає гранати та підриває їх під час засідання сесії.

Наслідки

Попередньо, правоохоронці повідомили спочатку, що внаслідок вибуху загинула одна особа (сам підривник), а ще 11 людей поранено. Згодом інформацію оновили. Наразі відомо, що наслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані.

У поліції додали, що медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Наразі на місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

Що відомо про підривника?

За даними Нацполіції та МВС, підірвав гранати депутат сільської ради. Тим часом місцеві ЗМІ вже називають його ім'я - депутат сільської ради від партії "Слуга Народу" Сергій Батрин.

Раніше під Києвом чоловік підірвав себе гранатою.